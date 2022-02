De notre envoyé spécial à Londres,

On l’avait un peu perdu de vue ces derniers temps. Entre blessure et coups de moins bien, N'Golo Kanté avait brièvement disparu des radars. Malheureusement pour le Losc, le milieu de Chelsea a refait surface mardi en Ligue des champions en éclaboussant la rencontre de sa classe et en contribuant au succès des Blues (2-0) en 8e de finale aller.

Passeur décisif sur le deuxième but inscrit par Pulisic, gratteur de ballons, poumon inoxydable, le champion du monde français a réalisé un match de grande classe « Je suis très satisfait de son match. Ces dernières semaines, il a eu du mal à retrouver sa force et son rythme après sa blessure mais il est revenu à son meilleur niveau. C’est bien qu’il ait relevé son niveau aujourd’hui et on voit son impact sur l’équipe, ça vous change un match », a apprécié son entraîneur Thomas Tuchel.

Retour au premier plan

Après un début de saison moyen pourri par une blessure au genou et une contamination au Covid, le joueur de 30 ans revient à son meilleur niveau. Bourreau des Lillois mardi soir à Stamford Bridge, Kanté a impressionné Jocelyn Gourvennec.

« Il est très fort pour mettre la pression sur le porteur de ballon à l’intérieur du jeu. Il a des appuis impressionnants, il avance beaucoup sur l’adversaire, il se projette vite, il va très vite, il touche beaucoup de ballons. Il a su donner le tempo de son équipe dans l’intensité, il est très fort là-dessus » reconnaît l’entraîneur lillois.

Il a mangé la défense lilloise à lui tout seul sur le deuxième but

Et Kanté dans tout ça ? Qu’a-t-il pensé de son match ? Interrogé sur Canal + à l’issue du match, il n’a évidemment pas tiré la couverture à lui. Et a expliqué sa montée en puissance en deuxième mi-temps par un changement tactique lié à la sortie sur blessure de Kovacic. « Il est sorti et on a changé le dispositif, j’étais plus en avant et j’avais quelques ballons à jouer plus devant. Je suis heureux d’avoir contribué sur le deuxième but pour donner l’avantage à l’équipe », a réagi le joueur.

S’il n’était pas aussi modeste, Kanté aurait pu dire qu’il avait mangé à lui seul la défense du Losc en partant du milieu de terrain pour s’en aller servir sur un plateau Pulisic, le pauvre Xeka essayant en vain de s'accrocher au dragster tricolore sur 20 mètres avant de lâcher l'affaire. Il aurait pu ajouter que la qualif pour les quarts était quasiment dans la poche mais le Français, en fin de contrat en 2023 avec Chelsea, a préféré dire que le retour « allait être difficile car 2-0 ça ne suffit pas ». Bien tenté mais personne ne te croit N’Golo.