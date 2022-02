Les Lillois ont beau se traîner comme des voitures sans permis en L1 cette saison, plus rien ne compte à quelques minutes du plus grand rendez-vous de la saison. Enfin si, tout compte, surtout les bons souvenirs du bloc lillois de l'automne capable de se balader à Séville et Wolfsburg. Il faudra sans doute 200% de ce Lille-là pour ramener un petit bout d'or à ronger de Stamford Bridge, où le vainqueur de la dernière C1 n'a pas fait de détails depuis le début de la campagne européenne. Sur le papier, Lukaku, Kanté, et Thiago Silva doivent plier la qualif dés ce soir, mais le papier, ça se déchire vite.

>> Coup d'envoi à 21h, je vous veux tous derrière le Losc avec moi