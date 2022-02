De notre envoyé spécial à Londres,

On savait que la mission était quasiment impossible, et tout s’est malheureusement passé comme prévu. Battu 2-0 mardi sur la pelouse de Chelsea en 8e de finale aller de Ligue des champions, Lille n’a pas démérité mais a déjà bien plombé ses chances de renverser la vapeur dans trois semaines au stade Pierre Mauroy.

Le pire, c’est qu’on a y a un peu cru pendant une bonne heure mais, même sans sortir un grand match, les champions d’Europe en titre ont su profiter à fond des faiblesses lilloises. Si rien n’est encore fait, il faut clairement être membre de la famille de Bernadette Soubirous pour croire encore à une remontada.

Le pari tactique de Gourvennec aura tenu sept minutes

En alignant cinq milieux de terrain au coup d’envoi (Bamba, André, Xeka, Onana, Sanches), Gourvennec espérait faire renaître la ligne Maginot en plein cœur de Londres. Hélas, les offensives de l’Allemand Kai Havertz n’auront mis que sept minutes pour défoncer les défenses lilloises.

Après avoir raté une immense occase dès la 4e minute, l’attaquant de Chelsea, libre de tout marquage, ne s’est pas fait prier pour placer une tête piquée au premier poteau (7e) et ouvrir le score. Avec un tel début de match, l’option de placer Onana en deuxième attaquant derrière David a vite pris du plomb dans l’aile.

Sanches a maintenu l’espoir pendant une heure

Si ses valises pour un autre club européen sont déjà prêtes pour cet été, Renato Sanches a livré mardi l’une de ses dernières masterclass sous le maillot lillois. Bizarrement plus visible contre Chelsea que face à Clermont, Metz ou Lorient, le Portugais a permis à Lille d’y croire pendant une heure, et ce malgré le but encaissé rapidement par son équipe.

De retour de blessure, le milieu a montré pourquoi il pouvait se transformer en joueur de classe mondiale les grands soirs. A la baguette du jeu lillois, il a cassé les lignes, distribué des bonnes passes et contribué à laisser Lille en vie pendant un moment. Malgré quelques occasions, le Losc était trop faible offensivement pour revenir au score. Et quand Sanches a commencé à faiblir physiquement en deuxième mi-temps, les Dogues n’ont plus vraiment été dangereux.

Kanté a écœuré le Losc

Si Lille est déjà au bord de l’élimination, c’est en partie de sa faute. Mardi, N’Golo Kanté était comme souvent au four et au moulin dans le milieu londonien. Dans une équipe qui n’a pas vraiment impressionné, hormis en début de match, le champion du monde a lui rempli son rôle sans fausse note.

Sa percée à l’heure de jeu, sur laquelle il fait l’amour à la défense nordiste avant de servir Pulisic sur un plateau pour le deuxième but (63e), est un modèle du genre. A Chelsea, Tuchel peut se permettre de laisser Lukaku sur le banc comme ce fut le cas mardi. A l’inverse, la question ne se pose jamais ou presque pour un Français briseur de rêves des clubs de son pays.