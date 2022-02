De notre envoyé spécial à Londres,

Quand on évoque Lille avec des Londoniens, personne ne nous répond naturellement : « Oh yes, for sure, the team of Benjamin André ! ». Non, pas un seul British croisé dans la capitale n’est capable de nous citer le nom d’un joueur. Autant vous dire qu’à Chelsea, personne ne se méfie des Nordistes qui défient les champions d’Europe en titre ce mardi (21h) à Stamford Bridge en huitième de finale aller de Ligue des champions.

En même temps, on vous avoue aussi qu’on a du mal à voir comment le Losc peut faire quelque chose face aux Blues. « Le défi est énorme, le challenge est relevé mais on veu montrer qu’on sait faire des choses et qu’on est une équipe dure à jouer » martèle pourtant Jocelyn Gourvennec, le coach lillois. Alors comme nous avons d'être aussi optimistes que lui, on a décidé d’écrire le scénario de l’exploit. Consultant de la rencontre diffusée mardi sur Canal+ Sport, Alain Roche en habitué des miracles sous le maillot du PSG dans les années 1990, livre aussi à 20 Minutes les clés de ce qui serait un coup fumant.

Le coup tactique de Gourvennec

Quand il découvre la feuille de match dans le vestiaire lillois, Burak Yilmaz a des envies de meurtre. L’homme le plus hors-jeu de la Ligue 1, qui n’a plus marqué depuis des lustres, se retrouve sur le banc pour le match le plus important de la saison. Pour éviter l’homicide, Gourvennec se justifie en musclant son milieu avec Renato Sanches derrière David et devant Xeka et André. Sur le papier, c’est pas non plus du Guardiola mais ça semble quand même un peu plus cohérent que le 3-5-2 d'un certain Laurent Blanc en 2016 contre City.

L’avis d’Alain Roche : « David est un magnifique joueur qui court beaucoup trop et perd en lucidité. Quant à Yilmaz, il perd beaucoup trop de ballons. Du coup, je vois bien Jocelyn Gourvennec mettre Sanches derrière David pour remuscler son milieu avec Xeka et André derrière le Portugais. Dans le combat, le Losc a besoin de Sanches. Le combat, l’agressivité c’est clairement l’une des forces de ce Losc. Moi je jouerai comme ça mais je ne suis pas entraîneur (rires) »

José Fonte joue les papas en début de match

Après dix ans passés en Angleterre et 38 ans au compteur, José Fonte ne tremble pas vraiment devant la pression mise par Chelsea d’entrée. Les quinze premières minutes sont un enfer pour Celik et Djalo bouffés dans les couloirs et insultés par tout Stamford Bridge. Mais le capitaine lillois rassure ses troupes. « Les gars, on a joué comme ça toute la saison dernière et on a fini champions. No stress. Quant à l’ambiance, c’est pas non plus Bollaert. Tranquilo ». Le message passe et Lille résiste à un début de match infernal.

L’avis d’Alain Roche : « Le début de match va être primordial. Il ne faudra pas faire d’erreurs, pas provoquer de penalty, ne pas avoir d’expulsions. Chelsea va tenter d’avoir le ballon et va vouloir vite marquer. La pression va être forte. Au Losc de garder la tête froide et de bien défendre. Il ne faudra pas non plus être impressionné par Stamford Bridge. Même si pas mal de joueurs lillois ont beaucoup d’expérience, ça peut en effrayer certains. C’est le tenant du titre en face quand même. Les joueurs les plus expérimentés comme Fonte ou André doivent jouer leur rôle et amener de la tranquillité et de la sérénité. Il ne faut pas paniquer. »

Léo Jardim écœure Lukaku

« Jardim, you’re better than Petr Cech ! ». L’ovation des supporters des Blues est à la hauteur des exploits du gardien lillois. En première période, le gardien lillois, qui était encore le remplaçant du remplaçant deux semaines plus tôt, a dégoûté les attaquants de Chelsea. Le Brésilien va même remporter trois face-à-face devant Lukaku qui sortira à l'heure de jeu, enguirlandé par Tuchel devant les caméras du monde entier. Opéré d’une hernie cervicale à l’automne dernier, le gardien du Losc, qui n’avait joué que trois matchs cette saison, devient le héros d’un soir.

L’avis d’Alain Roche : « J’attends de voir ce que va faire Jardim dans les buts. Grbic a fait des erreurs contre Paris mais il n’était pas trop mauvais avant en Coupe d’Europe, C’est un immense test pour lui. On va voir comment il va gère la pression. C’est clairement l’une des grosses clés du match ? Je ne sais pas si c’est garçon qui rassure ou pas. Et quand on est gardien, donner de la confiance à sa défense est capital ».

Renato Sanches mangé Kanté au milieu

Après une mi-temps atteinte à 0-0 et pendant laquelle Jocelyn Gourvennec a fait semblant de ne pas entendre les insultes de Yilmaz en VO sur le banc, Lille prend progressivement confiance. Impérial au milieu, Sanches écœure les Londoniens et réalise une master class. Dommage que David n’arrive pas à conclure les deux occasions franches offertes sur un plateau par l’ex des Milli Vanilli. Rageant.

L’avis d’Alain Roche : « Il y a du talent individuel à Lille. Ils ne sont pas si mal que ça sur les coups de pieds arrêtés. Il ne faudra pas laisser d’espace et être encore plus concentré quand vous avez le ballon car dès que vous le perdez, vous risquez d’être en difficulté. Il faudra bien ressortir la balle, casser les lignes et surtout être précis en contre. Il faudra avoir de la réussite et de l’efficacité. Regardez ce qu’a fait Nantes ce week-end face à Paris ! Et puis, si Chelsea est une équipe solide, ils ont eu des difficultés dans le jeu ces dernières semaines. »

Entre ici Ben Arfa

On joue les dernières minutes de la rencontre. Lille tient son exploit avec ce 0-0 sorti de nulle part. Mais à dix minutes de la fin, Gourvennec décide enfin de prendre un risque pour la première fois depuis son arrivée au Losc. Après avoir fait croire à Yilmaz qu’il allait rentrer, c’est finalement Ben Arfa qui enlève sa chasuble. A peine entré sur le terrain, Hatem élimine Jorginho d'une feinte à la Cruyff dans le rond central et dribble touta la défense comme lors de ses futsals de ces huit derniers mois. Mystifié en dernier, Thiago Silva entend même le génie de 35 ans hurler un « chhhh » typique de l'Urban au passage. Le premier et dernier but de la saison d'Hatem : Lille s’impose sur le fil et réalise un improbable exploit.

L’avis d’Alain Roche : « Hatem est le joueur idoine pour faire la différence. Il adore ce genre de match. Ce sont des rencontres de très haut niveau avec la médiatisation autour. Il peut faire la différence. Dans ce genre de match, il peut tout se passer. Et tout peut aller dans le bon sens pour Lille qui n’est pas favori. On joue au foot pour faire des matchs comme ça et réaliser des exploits ».