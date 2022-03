Un an après sa deuxième rupture des ligaments croisés du genou, Jeff Reine-Adélaïde effectuera son retour sur le banc, pour une rencontre de Ligue 1, vendredi (21 h) à Lorient. C’est l’une des annonces effectuées par Peter Bosz, ce mercredi lors de son point presse d’avant-match. Conforté la veille par Jean-Michel Aulas, l’entraîneur lyonnais en a également profité pour défendre Thiago Mendes.

Titularisé en défense centrale depuis trois semaines, l’habituel milieu de terrain brésilien reste pourtant sur deux boulettes ayant coûté cher à Lens (1-1) puis contre le Losc (0-1). « Je trouve que Thiago Mendes fait très bien son boulot en défense, indique Peter Bosz. Quand tu joues défenseur central et que ton équipe concède seulement deux tirs, c’est qu’elle n’est pas mal organisée. »

« On a maintenant six défenseurs centraux avec Thiago »

Un soutien qui tend à conforter l’ancien Lillois dans le 11 de départ, aux côtés de la révélation Castello Lukeba (19 ans) et aux dépens de Jérôme Boateng, encore resté sur le banc dimanche, mais aussi de Jason Denayer, potentiellement hors du groupe face au Losc.

« Jérôme peut jouer contre Lorient. Il s’entraîne bien, je n’ai rien à dire là-dessus, il n’y a pas de problème, nuance Peter Bosz. Quant à Jason, il n’a pas joué depuis deux mois. On a maintenant six défenseurs centraux avec Thiago pour deux positions. Tout le monde veut jouer, être dans le groupe, mais c’est un choix d’entraîneur. » Et celui de ne pas utiliser Jérôme Boateng pour la quatrième fois consécutivement à Lorient ferait causer.