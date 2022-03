L’analyse est peut-être plus froide aujourd’hui, mais Dimitri Payet n’a pas oublié le fameux soir où une bouteille jetée par un supporter est venue heurter son visage et interrompre le match OL-OM. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le joueur marseillais est longuement revenu sur cet incident venu ponctuer un début de saison particulièrement agité dans les tribunes de Ligue 1​. « Non seulement j’ai été touché par la bouteille, plus brutalement que la première [à Nice], mais, mentalement, ça a été encore plus difficile. Parce que c’est une deuxième fois, parce que j’avais l’impression d’être coupable d’avoir arrêté le match et qu’on banalisait quelque chose qui n’était pas banal. »

Les seules excuses sincères « sont venues de Galtier »

Le meneur de jeu marseillais n’oublie également pas à quel point il a pu se sentir seul, à quelques exceptions près. « J’ai eu du soutien, malheureusement pas assez à mon goût. Les seules excuses sincères que j’ai reçues sont venues du coach Galtier avec qui j’ai des relations particulières… Aucun joueur de Nice n’est venu me voir, ni le président. À Lyon, pareil. Au contraire, ils incitaient à venir rejouer le match ! On a essayé de parler à nos supporters pour que cela n’arrive plus, notamment avant un Clasico, et je trouve que le dernier s’est très bien passé, hormis le mec qui est entré sur le terrain. (Il sourit.) Je préfère ça à des jets de projectile. »