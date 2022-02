« J’ai été un idiot qui a suivi d’autres idiots ». « Comme un mouton que je suis, je les ai suivis »... Expliquant avoir été « emportés par le mouvement de foule », et malgré leurs « regrets », cinq supporters niçois de la Populaire sud, qui avaient pu être identifiés sur les vidéos, ont été condamnés ce vendredi pour avoir envahi la pelouse de l’Allianz Riviera, le 22 août 2021. Certains ont avancé, sans vraiment convaincre, qu’ils étaient descendus sur le terrain pour « tenter de calmer les esprits » ou pour « avoir voulu pour montrer leur désaccord ».

Le match de Ligue 1 programmé ce soir-là entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille avait été interrompu après de graves débordements. La tension était rapidement montée après le jet d’une bouteille, depuis les tribunes, sur la star de l’OM Dimitri Payet. Ce dernier avait renvoyé des projectiles.

En septembre, un autre supporter avait déjà été condamné à un an de prison avec sursis, cinq ans d’interdiction de paraître dans un stade, la peine maximale, et à deux ans de suivi judiciaire, pour avoir tenté d’agresser le joueur.

Les cinq fans de l’OGC Nice jugés ce vendredi écopent, eux, d’une amende et de deux ans d’interdiction de pénétrer dans l’enceinte sportive, pour tous les matchs du Gym joués à domicile et pour ceux les opposants à Marseille sur l’ensemble du territoire français, avec obligation de pointage à la mi-temps.

« Très mauvais signal envoyé aux spectateurs derrière leurs écrans »

Egalement poursuivis pour « dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunions », les cinq prévenus âgés de 21 à 29 ans, déjà connus de la justice pour deux d’entre eux, n’ont pas été condamnés pour ces faits. Leur implication dans la destruction de fauteuils et de panneaux LED n’ayant pas pu être démontrée par l’exploitation des images de la rencontre.

Pour l’envahissement de la surface de jeu, quatre des supporteurs sont condamnés à 2000 euros d’amende, dont 1.500 euros avec sursis. Le cinquième, dont le casier judiciaire ne permet pas le sursis, écope de son côté de 60 jours-amendes à 14 euros le jour, soit 840 euros en tout.

Le jugement est plus clément que les peines réclamées par le procureur. Dénonçant le « très mauvais signal envoyé aux spectateurs derrière leurs écrans » et rappelant que d’autres matchs avaient également été émaillés d’incidents après celui-là, le représentant du parquet avait réclamé, en plus d’une amende, 3 ans d’interdiction de stade, ainsi que trois à six mois de prison avec sursis ou 70 heures de travaux d’intérêt général.

Un des prévenus « harcelé » sur les réseaux sociaux

Il avait requis la plus lourde peine (six mois avec sursis) à l’encontre du plus âgé des prévenus, né à Paris et condamné à trois reprises en 2012, 2013 et 2014. Ce chauffeur-livreur, dont l’identité et la photo avaient été largement partagées sur les réseaux sociaux, s’était présenté de lui-même à la police pour déposer plainte contre X pour harcèlement.

« Je regrette les faits, je n’ai pas réfléchi aux conséquences. J’ai suivi un mouvement de foule mais je n’ai passé que quelques secondes sur le terrain. Mais on m’a fait passer pour quelqu’un que je ne suis pas. » Son avocate a précisé qu’il avait dû cesser son activité professionnelle pendant un mois après les événements pour sa sécurité. « Il a subi une première peine sociale », a souligné Me Manon Bracco.

L’OGC Nice et la Ligue de football professionnel (LFP) se sont portées partie civile. Les prévenus ont été également condamnés à leur verser chacun un euro de dommages et intérêts. L’avocat de la LFP a dénoncé « cet état d’esprit selon lequel des supporters ont à un moment donné la volonté d’intervenir, comme s’ils avaient un rôle à jouer sur le terrain ». Me Benjamin Peyrelevade a souligné « l’exemplarité de ce match dans le mauvais sens du terme », et qui est selon lui « éclairant sur cet état de violence qui règne dans certaines tribunes ».