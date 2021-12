Le football français n’en finit pas de prendre de la hauteur. Après le show « Actor Studio » du directeur de la communication marseillais Jacques Cardoze à faire passer De Niro pour un amateur, c’est le club lyonnais qui s’est révolté à son tour contre la décision de la commission de discipline de la LFP, qui a retiré un point au club lyonnais en plus de donner le match à rejouer à huis clos.

« Une sanction qui crée une inégalité de traitement »

Le club du président Jean-Michel Aulas, qui a dit se réserver « le droit de faire appel », a aussi regretté dans un communiqué « une très lourde sanction », qui « crée une inégalité de traitement sur une même saison », avec « des actes bien plus graves ayant entraîné des sanctions bien plus légères que celles décrétées contre l’Olympique Lyonnais. »

« L’absence de barème établi pour les sanctions fait désormais peser un risque important sur l’équité sportive et financière des clubs français. Il est aujourd’hui incompréhensible de voir une escalade dans les sanctions où chaque nouveau club convoqué se retrouve avec le « casier disciplinaire » de ceux qui l’ont précédé. Seules des solutions pérennes permettront au football de sortir par le haut et de mettre un terme aux incidents que l’ensemble des clubs condamnent de manière unanime », poursuit le communiqué, qui vient clore une séquence particulièrement dommageable pour l’OL, largué en L1 et qui s’apprête à perdre son directeur sportif en janvier.