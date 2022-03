Va-t-on enfin voir un but cette saison lors d'un Nice-PSG ? Vraie question après deux premiers opus qu'on qualifiera gentiment d'accrochés, tous les deux conclus sur un score de 0-0 au Parc des Princes. Mais puisque les hommes de Christophe Galtier marchent mieux à l'extérieur qu'à la maison, où ils s'obligent à évoluer un peu plus haut, on a le droit d'attendre une bonne surprice ce coup-ci, d'autant que la menace Mbappé pour planter en contre ne sera pas là, et qu'on devine les Azuréens euphoriques après leur qualification pour la finale de la coupe de France en milieu de semaine. Les Parisiens, eux, ne devraient pas trop forcer la machine à quatre jours du 8e de finale retour de C1 contre le Real Madrid.