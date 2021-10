La chaîne espagnole Cuatro a décidé de diffuser le Classique OM-PSG en clair et en direct, dimanche soir, avec notamment l’ancien attaquant Fernando Morientes aux commentaires. Cuatro a été encouragée par les audiences de Telecinco (autre chaîne du groupe Mediaset) pour la rencontre Reims-PSG, devenu le match de football d’un championnat étranger le plus regardé de l’histoire de la télévision espagnole avec 2,2 millions de téléspectateurs en moyenne, et des pics à 6,7 millions, selon Mediaset.

« Evidemment, l’intérêt en Espagne est supérieur à auparavant, comme l’ont prouvé les chiffres du premier match de Messi contre Reims », relève pour l’AFP une responsable de communication du groupe Kosmos, dirigé par Gerard Piqué, qui détient les droits de commercialisation de la Ligue 1 en Espagne. « Il devrait y avoir minimum autant de gens (dimanche) que pour ce match-là. Le public espagnol consomme du football français parce qu’il consomme ses stars. »

Plus largement, la LFP espère que la présence de Lionel Messi va faire augmenter « sensiblement la portée du championnat à l’international » cette saison. C’est un axe de progression de la Ligue 1, qui a fait du développement à l’étranger l’une de ses planches de salut : pour l’heure, ses droits TV à l’international sont limités à environ 80 millions d’euros par an jusqu’en 2024, très loin du 1,5 milliard d’euros de la Premier League anglaise, le championnat qui génère le plus d’argent, ou même des 139 millions d’euros de la Serie A italienne (hors Etats-Unis et Moyen-Orient).

L’an dernier, pour la victoire 1-0 de Marseille au Parc des Princes le 13 septembre 2020, près de 5 millions de téléspectateurs avaient suivi la rencontre à l’international. Le premier match de Messi avec le PSG à Reims le 29 août (2-0) a pulvérisé le record d’audience de la Ligue 1 à l’étranger avec plus de 14 millions de téléspectateurs, selon la LFP.