Mais où donc s’arrêtera le grand délire de la FIFA ? Outre le projet déjà longuement évoqué du projet de Coupe du monde biennale,​ le calendrier 2022-2023, largement et logiquement articulé autour du Mondial automnal au Qatar nous offre également son lot d’humour : on y apprend que les joueurs seront libérés une semaine avant le début de la compétition la plus importante de l’année. Le rugby n’a qu’à bien se tenir. Toujours plus émoussés par des cadences intenables – en témoignent les nombreuses blessures – les footballeurs finiront-ils par se révolter ? Surtout, qu'attendent-ils pour le faire?

Le concept de zone mixte ? Chaque semaine, la rédaction des sports de 20 Minutes partage le travail de ses journalistes sur la plus grosse actualité sportive du moment. Ligue des champions, Grands Chelems, sports olympiques, Ligue 1, XV de France, tous nos envoyés spéciaux amèneront leur expertise et, surtout, une bonne dose d’humour, pour décrypter l’actu du moment. Car, oui, ça reste du sport, on se détend.

Une émission audio proposée chaque vendredi à partir de 10 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).