Et s'il se passait un truc incroyable sur la pelouse du Parc des Princes ce soir? Genre une victoire de l'OM, qui n'a plus battu le club de la capitale depuis le début de la guerre de cent ans? On n'ose franchement y croire, tant l'écart est abyssal entre les deux équipes, mais tous les astres sont réunis ce coup-ci. Un stade quasiment à huis-clos, jauge à 5.000 personnes oblige, un champion de France en titre privé de la moitié de son effectif pour cause de mauvais port du masque (Mbappé, Marquinhos et Icardi), et un groupe olympien qui semble encore surfer sur sa dynamique de la saison passée, avec le pied gauche magique de Thauvin en plus. Bref, pour une fois, on pourrait avoir un match qui doit encore se décanter après le repos. Mais on ne jurerait de rien si Neymar s'est bien repose les quinze derniers jours...

>> Rendez-vous vers 20h30 pour les compos. A toute les loulous et les louloutes