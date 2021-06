Au vu de ses 17 ans, de ses 2,19 m, ainsi que de sa mobilité et de son bluffant shoot extérieur, l’avenir de Victor Wembanyama s’écrit presque à coup sûr en NBA. Mais ce prospect qui fait tant fantasmer tout le basket français depuis ses débuts professionnels, à 15 ans avec la JSF Nanterre 92, s’est engagé mardi avec l’Asvel. L’intérieur élu meilleur jeune de Jeep Elite cette saison s’est engagé jusqu’en 2024 avec le récent champion de France.

Meilleur contreur de la saison (1,9 contre de moyenne par match) et auteur de 6.8 points et 4.7 rebonds en 17 minutes de jeu, Victor Wembanyama avait clairement tout pour taper dans l’œil de Tony Parker, très attaché à un recrutement tricolore ces dernières années. Le président de l’Asvel n’a pas masqué son enthousiasme au moment de commenter sa venue.

Victor est un joueur unique dans le monde. C’est le plus gros potentiel du basket français de ces 20 dernières années. Il a tout pour faire une grande carrière et il a l’opportunité d’être un futur numéro 1 de la draft NBA. Nous allons tout faire pour l’accompagner dans son développement, le faire progresser et l’amener à atteindre cet objectif. »

A Villeurbanne, le longiligne pivot va découvrir l’Euroligue et être encore plus suivi par les scouts NBA. Six jours après l’officialisation du départ de Moustapha Fall à l’Olympiakos, l’Asvel n’a donc pas perdu de temps pour frapper un grand coup sur le marché des transferts. La voici avec un jeune géant dans ses rangs, qui compte bien la porter vers un troisième sacre de rang en Jeep Elite en 2022.