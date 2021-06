« Si l'équipe de France s’était qualifiée pour les quarts de finale, on avait déjà pris la décision de ne pas ouvrir notre bar à tapas vendredi soir. » Serveuse à L’Ange di vin, Julie résume le sentiment qui anime ce mardi les différents bars et restaurants de la rue de la Monnaie (Lyon 2e). La veille, vers 23 heures, cette rue touristique située dans le prolongement de l’emblématique rue Mercière a été le théâtre d’affrontements, alors que la prolongation du match France-Suisse (3-3, 4-5 aux tirs au but) était diffusée par certains établissements.

Malgré l'inscription «Allez les Bleus» sur ce mur de la rue de la Monnaie (Lyon 2e), les commerçants de cette zone touristique de la Presqu'île lyonnaise sont soulagés de savoir l'équipe de France éliminée de l'Euro. - Jérémy Laugier/20 Minutes

Pétards, fumigènes, jets de verres, de bouteilles, de chaises et violents coups entre bandes ont alors éclaté durant environ 15 minutes, jusqu’à l’arrivée de CRS faisant évacuer la zone. « Il y a eu de grands mouvements de foule, on voyait des gens affolés, raconte Julie. On a aussitôt fait rentrer les clients se trouvant en terrasse, puis ils ont pu rentrer chez eux en empruntant notre porte de secours. Il faut dire que ce type de débordements arrive régulièrement par ici. »

L’attaque aurait été revendiquée par un groupe d’extrême droite

Au Lion, bar situé en face, « on sentait que ça montait crescendo sur les précédents matchs des Bleus », confirme Léo, un serveur. « Des clients étaient terrorisés, il y a eu des malaises, confie-t-il. On s’est aussitôt barricadé et on a arrêté le service dès 23 heures. » Le bilan fait état de terrasses abîmées, de nombreux verres cassés, mais pas de blessés graves ni d’interpellations. Ce mardi midi, plusieurs policiers sont venus récolter des témoignages, rue de la Monnaie, afin d’en savoir plus sur la spectaculaire rixe de lundi, qui a en partie été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par un voisin.

Un groupe d’extrême droite se qualifiant de « hooligans » aurait revendiqué sur Telegram cette attaque, qui a fait craindre le pire à certains clients. « Il y a eu un mouvement de panique car certains assuraient avoir vu quelqu’un être armé, précise un responsable du restaurant CasaBea. Croyez-moi, c’était très très violent. Cette rue est devenue une fan zone sauvage. La situation empire au fil du temps et des salariés m’ont indiqué qu’ils auraient refusé de venir travailler vendredi soir en cas de nouveau match de l’équipe de France. » L’élimination des Bleus n’a pas fait que des malheureux à Lyon.