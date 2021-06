Alexia Chartereau, ici sous le maillot de l'équipe de France en février 2020. — Coudert/Sportsvision/SIPA

Lyon Asvel Féminin compte désormais dans ses rangs les trois dernières MVP du championnat de France. Après Nayo Raincock-Ekunwe (élue en 2018) et Helena Ciak (2019), le club lyonnais vient d’officialiser lundi la venue d'Alexia Chartereau, meilleure joueuse de LFB cette saison avec Bourges. La polyvalente intérieure de 22 ans et d’1,90 m, déjà élue meilleure jeune de l’élite en 2017 et 2018, vient de combiner 14,8 points et 6,4 rebonds de moyenne.

A Lyon, Alexia Chartereau va retrouver Marine Johannès, avec qui elle avait remporté le titre de championne de France en 2018, ainsi que trois Coupes de France consécutives (2017, 2018 et 2019). Egalement double médaillée d’argent avec les Bleues à l’Euro (2017 et 2019), la joueuse internationale (54 sélections) confirme les ambitions intactes de Lyon Asvel Féminin, malgré l’absence d’Euroligue la saison prochaine.

Julie Allemand de retour

Le président Tony Parker, qui avait déjà enregistré pour cette intersaison le retour de la meneuse belge Julie Allemand (Montpellier), se réjouit de ce renfort majeur dans l’effectif.

« Nous sommes très fiers qu’Alexia nous rejoigne à Lyon, et de la confiance qu’elle accorde à notre projet, indique "TP". C’est toujours l’un de nos objectifs de faire venir les meilleures Françaises dans notre équipe et Alexia est un véritable fer de lance de sa génération. Son titre de MVP est largement mérité pour récompenser sa polyvalence technique et son état d’esprit irréprochable. »