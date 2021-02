Thomas Heurtel, ici lundi avec l'équipe de France lors du dernier match de qualification pour l'Euro 2022 contre la Grande-Bretagne. — Nikola Krstic//SIPA

Plus de dix ans après s’être révélé avec Pau-Orthez et Strasbourg, Thomas Heurtel est de retour dans le championnat de France.

Libéré de son contrat au FC Barcelone, le meneur de jeu de 31 ans vient de s’engager jusqu’à la fin de la saison, ce mercredi, avec l’Asvel de Tony Parker.

L’international tricolore ne disputera que la Jeep Elite et la Coupe de France, ne pouvant pas être qualifié pour l’Euroligue.

L’Asvel a de plus en plus des allures de petite équipe de France. S’appuyant déjà sur six internationaux tricolores (Diot, Lacombe, Kahudi, Howard, Yabusele et Fall), le club villeurbannais vient d'officialiser ce mercredi la signature, jusqu’à la fin de la saison, du meneur de jeu des Bleus Thomas Heurtel. Libéré de son contrat au FC Barcelone le mois dernier, le joueur de 31 ans est une recrue d’envergure au sein du pléthorique effectif de l' Asvel, même s’il ne peut être qualifié pour les rencontres d’Euroligue.

Le meneur d’1,89 m, qui disputera donc la Jeep Elite et la Coupe de France, reste sur un gros match (16 points, 4 rebonds et 4 passes décisives), samedi contre le Monténégro (71-73), pour qualifier l’équipe de France à l’Euro 2022. Il s’agissait de sa première rencontre officielle depuis deux mois, ce qui en dit long sur son état de forme actuel. « On a vu avec l’équipe de France à quel point Thomas est extrêmement motivé pour finir fort l’année », insiste d’ailleurs Tony Parker.

De « gros sacrifices financiers » pour s’engager avec l’Asvel

Pour le président de l’Asvel, il ne fait aucun doute que Thomas Heurtel « sera un vrai leader pour nous aider à aller chercher des titres sur la scène nationale ». Il souligne dans un communiqué de presse « les gros sacrifices financiers » de l’intéressé afin de venir finir la saison dans le Rhône. « C’est une belle marque de confiance, le signe que l’Asvel est une vraie référence pour les meilleurs basketteurs français », insiste « TP », qui était forfait en équipe de France pour la plus retentissante performance de Thomas Heurtel.

Lors d’un mémorable succès en quart de finale du Mondial 2014 face à une Espagne sur ses terres (52-65), le champion d'Europe 2013 avait enquillé 13 points, dont un shoot à trois points clé dans le money time. Six ans et demi plus tard, les amateurs de basket français continuent de hurler « Donne-moi ton short » dès qu’ils entendent le nom du néo-Villeurbannais.