17 enseignes du pôle de loisirs OL Vallée ont été inaugurées ce mercredi à Décines. — Jérémy Laugier / 20 Minutes

En ce jour de déconfinement plus conséquent en France, l’OL vient d’inaugurer ce mercredi son nouveau pôle de loisirs à Décines.

Avec OL Vallée, 17 enseignes sont regroupées sur plus de 23.000 m2, au pied du stade du club lyonnais.

Cinq ans et demi après l’ouverture du Parc OL, ce « plus grand pôle de loisirs en France » ne compte pas dépendre des matchs de foot pour attirer des milliers de visiteurs.

« L’aboutissement d’un projet immense et fantastique, mais aussi le symbole de ce que la vie sera demain. » C’est ainsi que Jean-Michel Aulas a présenté son nouveau bébé décinois, OL Vallée, ouvert au public ce mercredi, jour d’étape clé dans le déconfinement en France. A savoir « le plus grand pôle de loisirs en France », avec plus de 23.000 m2 consacrés à 17 enseignes. En plus du Théâtre à l’Ouest (384 places), espace entièrement dédié à l’humour, attendu pour décembre prochain, OL Vallée propose déjà sept activités très variées, ainsi que dix espaces de restauration au pied du Parc OL.

« Nous n’étions pas forcément très nombreux à croire en ce projet au départ », se souvient Stéphane Reymond, directeur régional de Vinci Immobilier, qui a réalisé cet aménagement d’envergure (entre 60 et 65 millions d’euros investis), initié dès janvier 2016. A l’époque, l’OL venait tout juste de déménager de Gerland à Décines. Et si les supporters lyonnais regrettaient l’offre de bars et de restauration quasiment inexistante autour du stade, cette perspective de pôle de loisirs chère à JMA n’a jamais été vue comme une évidence.

« On va bénéficier de la popularité du club »

Comment cette commune méconnue de l’est-lyonnais, alors difficile d’accès, pouvait-elle attirer les foules en dehors des jours de matchs ? La ligne désormais quotidienne du tramway T7, depuis Vaulx-en-Velin La Soie, a été une évolution majeure dans ce sens, même si la maire (LR) de Décines-Charpieu, Laurence Fautra, a rappelé son souhait de voir le métro A se prolonger jusqu’à sa commune.

Après Bordeaux et Strasbourg, Pierre Chicorp (à droite) n'a pas hésité à lancer son expérience d'hyper réalité virtuelle à OL Vallée. - Jérémy Laugier / 20 Minutes

« Dès qu’on nous a contactés en mai 2020, nous avons été convaincus de la réussite de ce pôle et de la synergie de toutes ces activités pouvant combler les familles, assure en tout cas Pierre Chicorp, co-gérant de Vortex Expérience VR (hyper réalité virtuelle en déplacement libre dans un univers de zombies). L’OL nous accompagne dans sa communication et on va bénéficier de la popularité du club et de son stade. » En cette période de déconfinement, l’enthousiasme est partagé au Ninkasi. Depuis ses débuts en 1997 à côté du stade de Gerland, cette emblématique brasserie lyonnaise s’est muée en chaîne de restauration, et elle n’a pas hésité à accepter le pari OL Vallée, dès l’été 2017.

Le Ninkasi veut « lancer un petit Gerland » à OL Vallée

« On avait comme idée de lancer un petit Gerland ici, et ça y est, l’OL retrouve son Ninkasi, sourit Olivier Milesi, gérant de ce bar-restaurant à Décines. Nous sommes conscients qu’il y aura seulement une trentaine de dates dans l’année qui vont nous ramener du monde grâce à des événements au stade. Il faut les voir comme un bonus, et il reste 330 dates à remplir grâce à l’offre de loisirs très variée. La marque OL va nous servir de locomotive. » Le Ninkasi, qui sera ouvert de 11 heures à 1 heure dès le mois prochain (23 heures en juin en raison du couvre-feu en France), comme la plupart des enseignes d’OL Vallée, vise à moyen terme une programmation avec concerts, DJ et blind tests jusqu’à 3 heures du matin.

Le bowling des Lumières compte pas moins de 32 pistes de jeu. - Jérémy Laugier / 20 Minutes

Une perspective de fermeture tardive qui intéresse également l’immense bowling des Lumières, avec ses 32 pistes, son minigolf, et son possible dancefloor. Les visiteurs d’OL Vallée vont aussi pouvoir enchaîner des parties de padel, de five (foot à cinq), profiter du complexe sportif L’Appart Fitness, découvrir Prison Island, à mi-chemin entre escape game et Fort Boyard, et s’éclater dans le parc à trampolines d’Exalto.

« On ne sait pas trop où on va »

L’une des principales curiosités du complexe décinois se trouve dans la présence de la plus grande vague de surf indoor d’Europe. Preuve de l’engouement suscité, City Surf Park affiche déjà complet jusqu’à la fin de la semaine pour ses 80 créneaux quotidiens. Gérant du restaurant Salad’Rit non loin de là, l’ancien joueur professionnel du LOU Rugby Xavier Fiard a moins de certitudes : « On ne sait pas trop où on va. On servira tous les midis mais on va ajuster les ouvertures du soir en fonction de la fréquentation. Je compte sur l’attrait du stade, la construction de bureaux tout autour, et l’envie des gens de retrouver des loisirs après cette année Covid-19 ».

OL Vallée héberge la plus grande vague de surf indoor d'Europe. - Jérémy Laugier / 20 Minutes

L’OL espère quatre millions de visiteurs par an dans ce nouvel outil, alors que Jean-Michel Aulas est à présent tourné vers la construction d’une Arena destinée notamment à accueillir l’Asvel en Euroligue. « Avec OL Vallée, on a essayé de rendre possible ce qui ne l’était pas avant, résume le président lyonnais, tout en annonçant le recrutement d’un millier de personnes via un job dating la semaine prochaine. Et on a cherché à développer le lien social qui a tant pu manquer depuis un an. »