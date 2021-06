Nicolas Mahut va devenir le directeur sportif de l'Open de Rennes, qui se déroulera en septembre. — FRANCK CASTEL/MPP/SIPA

Sa nomination est sans doute loin, bien loin de ses préoccupations actuelles. Qualifié pour la finale en double de Roland-Garros avec son pote Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut va affronter la paire kazakhe Andrey Golubev et Alexander Bublik ce samedi vers 16 h. Un tournoi qu’il a déjà remporté en 2018. A la veille de ce match clé qui pourrait (un peu) sauver la face du tennis français (et merci les juniors), le grand Nicolas Mahut a officialisé son futur rôle de directeur sportif de l’Open de Rennes.

Décalé en septembre, le tournoi était jusqu’ici supervisé par le tennisman breton Marc Gicquel. Ce dernier se verra proposer « un autre rôle » dans l’événement. Pour donner un nouvel élan à leur tournoi, les organisateurs ont préféré faire appel au natif d’Angers, afin de concocter un plateau plus relevé. Le tournoi a également été décalé et se jouera dans la grande salle du Liberté du 13 au 19 septembre. Une belle fenêtre pour l’Open Blot Rennes, qui se tiendra juste après l’US Open et pourrait récupérer quelques éliminés. Le tournoi verra également ses finales et demi-finales être diffusées sur Beinsport. L’an dernier, le tournoi avait invité des célébrités à jouer, afin de booster son attractivité.

Outre son talent en double, Nicolas Mahut est aussi connu pour être le détenteur du record du match le plus long lors de son rallye face à John Isner en 2010 à Wimbledon. Une rencontre qui s’était déroulée sur trois jours et avait duré onze heures et 5 minutes, se soldant sur une défaite du Français sur le score de 4-6, 6-3, 7-6, 6-7, 68-70.