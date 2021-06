Roland-Garros – demi-finales EN DIRECT : Herbert-Mahut face à du très lourd, suspense total dans le tableau féminin…

13h40: Si vous habitez New York ou Londres et que vous avez entendu tout à l'heure plus de coups de klaxon que d'habitude, c'est normal. La paire américano-britannique composée de Desirae Krawckzyk et Joe Salisbury a battu l'équipe russe Elena Vesnina-Aslan Karatsev en finale du double mixte.

That winning feeling 🏆



Desirae Krawczyk and Joe Salisbury are the 2021 #RolandGarros Mixed Doubles Champions, overcoming Elena Vesnina and Aslan Karatsev 2-6, 6-4, 10-5. pic.twitter.com/LdFXfWWYpn — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021