L’arrière du XV de France Brice Dulin, désigné meilleur joueur du match face à l’Irlande dimanche à Dublin, a évolué à un niveau « au-delà de ce que l’on pouvait attendre », a apprécié le sélectionneur français Fabien Galthié. Très sûr à la réception des nombreuses chandelles irlandaises, l’ancien Racingman a également réussi un plaquage décisif en début de match pour empêcher le XV du Trèfle de prendre le large.

Impérial sur les ballons hauts, décisif en défense

Pour qualifier la prestation de Dulin, Galthié a utilisé les termes « excellente » et « magnifique » en conférence de presse. « Il a été à la hauteur de ce que l’équipe pouvait attendre de lui. Pour gagner des matchs comme ça, de toute façon il faut placer le curseur plus haut », a expliqué le patron des Bleus. « Et Brice est allé au-delà de ce que l’on pouvait attendre et de ce qu’il pouvait attendre peut-être de lui ».

« Il est à fond, concentré, il kiffe son moment ! Il amène aussi de la sérénité.​ C’est vraiment un super joueur. Il nous a fait beaucoup de bien sur les ballons hauts et dans le jeu au pied », a estimé de son côté le centre Arthur Vincent au sujet de Dulin. Les Français se sont imposés en Irlande (15-13) pour la première fois depuis dix ans, succès qui leur permet de conserver la première place au classement dans le Tournoi des VI Nations​.