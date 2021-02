Les Ecossais célèbrent leur victoire face à l'Angleterre — SIPA

His-to-ri-que! Les Ecossais se sont imposés en Angleterre (11-6) pour la première fois depuis... 1983. Le Tournoi des cinq nations avait alors été remporté par la France avec Serge Blanco, Pierre Berbizier et Jean-Pierre Rives. Cent cinquante ans après leur première opposition, les Anglais se sont pris les pieds dans le tapis et offert le plus vieux trophée du rugby mondial, la Calcutta Cup, à leur meilleur ennemi.

Le capitaine écossais Stuart Hogg avait pourtant promis que lui et ses coéquipiers allaient briser le signe indien. Mais il était sans doute l'un des rares à y croire. Brillants de solidarité et de générosité, les hommes de Gregor Townsend ont malmené les locaux. Et c'est un essai de l'ailier Duhan van der Merwe (29e), né en Afrique du Sud, qui a fait la différence.

Eddie Jones, lui, peut se mordre les doigts: son équipe d'Angleterre, déjà à la peine face aux réservistes français en finale de la Coupe d'automne des nations en décembre, semble stagner. « Pour nous, c'était un mauvais jour. Je n'ai pas assez bien préparé l'équipe, on s'est trompé et on était loin de notre meilleur niveau, a-t-il expliqué en conférence de presse. Je ne sais pas exactement (ce qui a cloché), si je le savais je l'aurais corrigé. »

Incapables de réagir face à une équipe d'Ecosse aussi courageuse que maladroite, les vice-champions du monde n'ont pas fait honneur à leur statut. Finalement, le XV du Chardon n'aura tremblé que lorsque l'ouvreur du Racing 92 Finn Russell a reçu un carton jaune pour un croche-pied malheureux (37e). Un exploit.

« Ce calme avec lequel on a joué, cette solidarité, et ce niveau d'effort, c'était superbe, s'est réjoui le coach écossais Gregor Townsend. On avait un bon pressentiment ces dernières semaines, avec la façon dont les joueurs s'entraînaient et se soudaient, sur le fait qu'on jouerait bien. Mais pour le premier match du Tournoi, avec la première sélection pour certains depuis un moment ou la première sélection tout court, ce niveau de performance est au-dessus de nos attentes. »