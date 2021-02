Italie-France EN DIRECT : Un nouveau statut à confirmer pour le XV de France... Suivez le match des VI Nations en live

On y est. Après avoir un temps frétillé des mollets à l’idée que le tournoi allait possiblement être annulé à cause du rebond épidémique de coronavirus un peu partout en Europe, on est heureux de savoir que nos Bleus vont finalement pouvoir gambader sur le gazon italien. Après une année 2020 qui aura marqué le renouveau du XV de France, nous voici à nouveau excités à l’idée de voir jouer les hommes de Fabien Galthié. Reste maintenant à prouver dans les faits que tout ceci n’était pas une histoire de pétard mouillée et d’enflammades prématurées. Alors, face à l’Italie, et malgré les absences de Ntamack, Vakatawa et Cros, on attend une victoire nette et sans bavure.

>> On se donne rendez-vous juste avant le coup d’envoi à 15h15.