Damian Penaud sera titulaire avec les Bleus face à l'Irlande dans le Tournoi des VI Nations, le 13 février 2021. — Christophe Ena/AP/SIPA

Deux changements, et puis c’est tout. L’ailier Damian Penaud et le troisième ligne Anthony Jelonch seront titulaires au sein du XV de France pour défier l’Irlande, samedi, lors de la 2e journée du Tournoi des VI Nations. Pour le reste, l’équipe est inchangée par rapport à celle qui avait balayé l'Italie dimanche dernier.

Un beau challenge les attend avec les Bleus, qui ne se sont plus imposés à Dublin depuis un succès (26-22) en 2011 en match de préparation au Mondial. Dans le Tournoi, ils n’ont plus gagné à Dublin non plus depuis février 2011 (25-22).

Thomas et Cretin sur le banc

Penaud (24 ans, 18 sélections) supplée Teddy Thomas, pourtant auteur d’un doublé à Rome, et va vivre sa première titularisation avec l’équipe de France depuis la défaite en Ecosse (28-17), en mars 2020. Jelonch (24 ans, 5 sélections) remplace quant à lui Dylan Cretin, auteur face à l’Italie de son premier essai au niveau international. Il avait débuté deux matchs lors de la Coupe d’automne des nations, face à l’Italie et l’Angleterre.

Les principaux changements viennent finalement du banc avec le pilier gauche du Racing 92 Hassane Kolingar, rappelé pour pallier le forfait de Jean-Baptiste Gros. Le pilier Uini Antonio (30 ans, 34 sélections) prend lui aussi place sur le banc, aux côtés de Teddy Thomas et Dylan Cretin donc mais aussi Pierre Bourgarit, Anthony Bouthier, Romain Taofifenua et Baptiste Serin.

L’Irlande très amoindrie

De son côté, l’Irlande, battue par le pays de Galles (21-16) en ouverture du Tournoi, va devoir faire sans son habituelle et très expérimentée charnière composée du demi de mêlée Conor Murray et de l’ouvreur Jonathan Sexton. Ce dernier, sorti à onze minutes de la fin du match dimanche dernier aux Gallois, n’a pas satisfait au protocole commotion pour un retour à la compétition dès ce week-end. Quant à Murray, il s’est blessé à une cuisse dans la semaine à l’entraînement et ne figure pas dans le groupe non plus.

L’Irlande doit également composer avec les absences de son vice-capitaine et deuxième ligne James Ryan (commotion) et du troisième ligne aile Peter O’Mahony, suspendu. Ce dernier a écopé de trois matchs de suspension après avoir reçu un carton rouge à Cardiff pour un déblayage dangereux.