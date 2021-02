FOOTBALL Le président de l’Olympique lyonnais ménage la chèvre et le chou quand on l’interroge sur le sort de son entraîneur, en fin de contrat en juin

Rudi Garcia est en fin de contrat à l'OL en juin 2021. — VS Press/SIPA

A quoi joue l’OL avec Rudi Garcia ? En fin de contrat en fin de saison dans le Rhône, Rudi Garcia n’a toujours pas prolongé, et personne ne sait s’il le fera un jour. La règle du jeu était connue d’avance, mais les résultats étant ce qu’ils sont (une demi-finale de Ligue des champions et une équipe en lice pour le titre), on pourrait imaginer un rapprochement soudain à cinq mois de la fin de contrat de Garcia.

Mais il n’en est rien, selon Jean-Michel Aulas, interrogé sur ce point par RMC ​ : « Aujourd’hui la question ne se pose pas, a-t-il répondu. On a discuté longuement avec Rudi. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. Juninho participera aussi à notre réflexion. Mais évidemment, ce qu’il fait en ce moment milite pour prolonger l’avenir ».

Une manière de laisser toutes les portes ouvertes sur le papier, mais c’est une temporisation qui ne tromper personne. Si l’OL avait vraiment envie de prolonger Rudi Garcia, il l’aurait fait depuis longtemps, car JMA sait pertinemment que l’ancien coach de l’OM doit déjà penser à la suite après ce beau rebond lyonnais. Un titre de champion pourrait changer la donne, évidemment, mais ce sera peut-être trop tard. Et Lucien Favre, vieille cible lyonnaise, ne sera pas libre éternellement non plus.