Karim Benzema, ici samedi lors du dernier match du Real Madrid à Alaves, où il a inscrit un doublé. — Inigo Larreina//SIPA

Depuis de très longs mois, les supporters lyonnais ne peuvent s’empêcher de s’enflammer à chaque rumeur d’un retour de Karim Benzema dans son club formateur. Après Jean-Michel Aulas en mars 2019, puis Juninho en novembre 2019 et en septembre 2020, c’est au tour de Karim Djaziri d’évoquer cette alléchante possibilité.

Invité du podcast Inside Gones, l’ancien agent de l’attaquant du Real Madrid, dont il est resté proche, a assuré lundi que cette histoire n’était pas un Drogba-OM 2.0 : « Il en a vraiment envie. Ce n’est pas d’aujourd’hui et il m’en parle régulièrement. Il suit tous les matchs de l’OL, Il est attaché à sa ville où il revient régulièrement. Il a l’OL dans son cœur. Karim a toujours des rêves, et dans ses rêves, il y a un retour à Lyon pour y faire des grandes choses. »

« Tu as une équipe de jeunes, tu peux faire de la magie »

Dimanche, « Benz » n’a pas oublié le derby du soir et il s’est fendu d’un tweet pour encourager l’OL et notamment l’attaquant Tino Kadewere, fan absolu de Benzema. Le joueur originaire de Bron, quadruple champion de France avec l’OL, a 33 ans et est encore sous contrat au Real jusqu’en 2022. Y aura-t-il donc un « timing » jouable pour ce come-back ?

Et finalement, cela ne serait-il pas une fausse bonne idée ? « Les mauvaises langues françaises qui croient tout savoir pensent que ce n’est pas bien de revenir à Lyon, qu’il va ternir son image, mais ça n’est pas vrai, rétorque Karim Djaziri. Tu reviens, on te met le brassard, tu as une équipe de jeunes, tu peux faire de la magie. » JMA et « Juni », à vos portables dans 3,2,1…