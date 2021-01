Karim Benzema a inscrit un magnifique doublé à Alavès, le 23 janvier 2021. — Cesar Manso / AFP

Sous pression après deux contre-performances, le Real Madrid a déroulé samedi contre Alavés 4-1 pour la 20e journée de Liga, et permet à Zinédine Zidane, menacé et absent pour cause de Covid-19, de respirer pour une petite semaine, au moins.

Benzema montre la voie

Quelques jours après la double élimination en demi-finale de Supercoupe d’Espagne (2-1 contre le futur vainqueur, l’Athletic Bilbao, le 14 janvier) et en Coupe du Roi (contre une équipe de D3, Alcoyano, 2-1 après prolongations mercredi), les Merengues ont rapidement creusé l'écart grâce à des jolis buts de Casemiro (15e, de la tête), Eden Hazard (45e+1) et un superbe doublé de Karim Benzema (frappe en lucarne 41e, déboulé côté gauche 70e), malgré la réduction du score de Joselu de la tête (60e).

Hazard donne des signes de vie

Il s’agit seulement du 3e but de Hazard en 12 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Le Belge n’avait plus marqué en Liga depuis le 31 octobre, lors d’une victoire facile contre Huesca (4-1). « Eden a fait 63 très bonnes minutes. Il va bien, on l’a juste fait sortir pour apporter de la fraîcheur. La meilleure version d'Hazard​, on l’a vue un peu aujourd’hui (samedi), et je crois qu’on la verra de plus en plus dans les matchs à venir », a assuré Bettoni en conférence de presse d’après-match, lui qu’on a souvent vu au téléphone avec Zidane durant la partie.