David Alaba joue ses derniers matchs avec le Bayern — SIPA

Ça s’agite un peu sur le front du mercato. On fait le point avec vous ce 19 janvier.

David Alaba au Real, c’est presque fait

C’est un transfert dans les tuyaux depuis que le Bayern a définitivement compris qu’il ne trouverait aucun terrain d’entente pour prolonger le contrat de son défenseur David Alaba. Libre de s’engager pour n’importe quel club depuis le 1er janvier, son contrat arrivant à expiration en juin prochain, David Alaba va s’engager avec le Real Madrid, selon Marca, à partir de l’été prochain. Le quotidien sportif évoque un contrat de quatre ans, avec un bon salaire de 11 millions d’euros par saison. La piste Real Madrid était évoquée depuis déjà quelques mois pour la presse allemande, notamment.

Morgan Sanson va-t-il quitter l’OM pour Aston Villa ?

Ça bouge à l’OM. Plusieurs sources, dont TF1 et RMC, annoncent que Morgan Sanson est en passe de partir en Premier League, du côté d’Aston Villa. En tout cas si l’OM et Villa arrivent à se mettre d’accord sur les conditions du transfert, qui devrait tourner autour d’un chèque de 18 millions d’euros. Sanson serait, lui, déjà d’accord avec les Villains.

Marseille et Aston Villa espèrent trouver un accord aujourd’hui pour le transfert de Morgan Sanson. Le milieu de l’OM est déjà OK avec le club anglais. #Mercato @telefoot_TF1 https://t.co/P95pyk5dzL — Julien Maynard (@JulienMaynard) January 19, 2021

Ce qui pourrait permettre à l’OM de conclure le transfert de Milik…

En cas d’accord pour le départ de Sanson, l’OM aurait à disposition une belle somme de cash qui devrait lui permettre de conclure l’arrivée de Milik. Le transfert, qui semble en bonne voie depuis plusieurs jours, pourrait être officialisé ce mardi.

Tottenham veut 50 millions pour Delle Alli

La rumeur de l’hiver côté parisien. Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino, tout le monde s’imagine qu’il va tenter de faire venir le prodige anglais Delle Alli – en manque de temps de jeu à Tottenham – du côté du PSG. Dans les faits, on a du mal à voir ce qu’il apporterait de plus à l’effectif déjà bien fourni des parisiens, et surtout, on se demande avec quel argent Paris pourrait réaliser une telle affaire. Surtout que, selon Le Parisien, Tottenham réclame 50 millions d’euros pour son milieu offensif.