Zinédine Zidane traverse une nouvelle période de creux avec le Real. — JORGE GUERRERO / AFP

Double raté pour Zidane et le Real Madrid. Une semaine après la déroute en demi-finale de Supercoupe d’Espagne face au futur vainqueur l’Athletic Bilbao (2-1), les Merengues ont essuyé une nouvelle grosse désillusion mercredi en se faisant sortir de la Coupe du Roi dès les 16es de finale par une équipe de D3 espagnole, Alcoyano, 2-1 après prolongation.

Eder Militao a ouvert le score de la tête sur un centre parfait de Marcelo juste avant la pause (45e), mais les Merengues ont été poussés au-delà du temps réglementaire par l’égalisation surprise de Jose Solbes en fin de match (80e), puis ont fini par être battus au bout des prolongations après le but de Juanan Casanova (115e).

« J’assume la responsabilité », dit Zidane

Le sourire crispé de Zidane en fin de match cache désormais des inquiétudes plus profondes, car le Real a enchaîné un 3e match sans succès, et ses choix tactiques n’ont pas payé mercredi. Tout en restant fidèle à son discours posé, l’entraîneur français a tout de même laissé entendre qu’il se plierait aux hoix de son président dans les jours à venir.

« Contre une équipe de Segunda B (D3 espagnole), on doit sceller le match plus vite, mais ça n’a pas été ainsi. Ce n’est pas une honte, rien de ça, a-t-il affirmé. On va continuer à travailler pour se sortir de là, on l’a déjà fait et on le refera. Ça fait mal, parce qu’on n’aime pas perdre, mais on ne va pas devenir fous à cause de ça. Maintenant, on a la Liga et la Ligue des champions. J’assume la responsabilité de cette défaite, et adviendra ce qu’il adviendra ces prochains jours ».