Sergio Ramos, le 14 janvier 2020 contre Billbao. — Jose Breton/AP/SIPA

Coup d’arrêt : après une série de neuf matchs sans défaite depuis le 1er décembre, le Real Madrid de Zinédine Zidane a été éliminé en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne jeudi à Malaga par l’Athletic Bilbao (2-1), qui rejoint ainsi le FC Barcelone en finale dimanche.

La soirée sans de Lucas Vazquez

Visiblement lessivés, les hommes du technicien marseillais ont été incapables de relever la tête après le doublé de l’attaquant basque Raul Garcia (34 ans), d’abord du droit (18e) sur une mauvaise relance de Vazquez, puis sur un penalty concédé par le même Lucas Vazquez pour un ceinturage dans sa surface (38e)… malgré le but de Karim Benzema (75e) et deux frappes sur les montants d’Asensio.

Double raté pour la « Maison blanche », tenant du titre : non seulement les Madrilènes s’ôtent toute possibilité de remporter un 12e sacre dans la compétition, mais ils passent à côté d’un clasico en finale face au rival éternel, le Barça, ce qui aurait constitué une des affiches les plus alléchantes de ce début d’année 2021.

Karim Benzema réduit l'écart pour le Real Madrid, l'Athletic Bilbao ne mène plus que 2 buts à 1. #lequipeFOOT #RMAATH pic.twitter.com/lwYXR7Ey5n — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 14, 2021

Zidane encore sur la brèche

« Ce n’est pas un désastre, s’est défendu Zidane. Un désastre, c’est quand on n’essaie pas, quand on ne donne pas tout sur le terrain. Les joueurs ont tout donné. Dans la vie, on ne peut pas toujours gagner, mais c’est ce que l’on va essayer de faire dès le prochain match ». Pas un désastre mais une nouvelle tornade de critiques qui va s’abattre sur le technicien français, alors que l’Atlético a de la marge en Liga et que l’équipe souffre toujours autant pour se créer des occasions et marquer.