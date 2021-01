Kylian Mbappé est le deuxième joueur le mieux payé de Ligue 1 derrière Neymar. — FRANCK FIFE / AFP

Que deviendrait la presse madrilène sans sa Une hebdomadaire sur Kylian Mbappé ? La dernière en date ce mardi, donc, avec plusieurs pages intérieures consacrées au « transfert du siècle » ou pas loin, vu l’intérêt qu’il suscite de l’autre côté des Pyrénées.

Le quotidien As y va de sa théorie pour le montage financier, selon les dernières rumeurs filtrées par les dirigeants. Le Real Madrid réfléchirait à une attaque sur trois fronts. Le premier : dégager tous les indésirables (Isco, Jovic, Bale, Mariano, Odriozola, Marcelo, Ceballos, Brahim) lors du mercato estival pour faire rentrer entre 100 et 150 millions d’euros d’indemnité de transfert.

Vers un transfert entre 150 et 222 millions ?

Deuxième axe : négocier un accord global sur la baisse des salaires en raison de la pandémie, alors que la masse salariale du club, maîtrisée depuis le départ de CR7, atteint 70 % des rentrées financières pour la saison 2019-2010. Et enfin, attendre de voir si Mbappé prolonge ou pas au PSG pour proposer un transfert entre 150 et 222 millions d’euros, en fonction de l’attitude des dirigeants parisiens, tout en proposant au champion du monde le même salaire qu’à Paris, ce qui en ferait le joueur le mieux payé de l’effectif madrilène et de loin. (Ramos est à 12 millions nets annuels).

Beaucoup de critères à remplir, donc, mais un fil directeur. Malgré la crise et la contraction de son budget de 25 %, le Real Madrid travaille depuis longtemps au transfert de son prochain galactique et mise sur le retour du public la saison prochaine pour financer un coup de folie avec Mbappé. On n’a pas fini d’en parler.