Kylian Mbappé lors du match amical du PSG au Havre, le 12 juillet 2020.

Zinédine Zidane a certes remporté la Liga, jeudi soir, l’effectif du Real Madrid n’en reste pas moins en fin de cycle. Sergio Ramos et Luka Modric ont 34 ans, Karim Benzema et Marcelo 32 ans, Toni Kroos 30 ans…

Tous sont en pleine forme, entourés de quelques cadres dans la force de l’âge (Casemiro, Varane, Hazard) et de jeunots (Vinicius, Valverde), mais il va bien falloir penser à l’avenir, tout de même.

« Pas de grosses signatures »

Zidane n’a pas caché, lorsqu’il est revenu en mars 2019, qu’il souhaitait insuffler du sang neuf dans la « Maison Blanche ». Il avait trois noms sur sa liste : Hazard, Pogba et Mbappé. Le premier, c’est fait. Pour les deux autres, ce n’est toujours qu’un rêve. Un rêve qui n’est pas près de devenir réalité. Le président Florentino Perez a été clair lors des célébrations du titre. « Il n’y aura pas de grosses signatures, la situation est très compliquée, a dit Perez dans Marca, en référence à la crise sanitaire. On ne peut pas demander aux joueurs de baisser leur salaire et envisager des signatures de cette nature. »

Concernant plus précisément Kylian Mbappé, le boss madrilène prône la patience. « Cela peut attendre. Le Real Madrid signera à nouveau les meilleurs joueurs lorsque la situation changera et que ces choses pourront être réglées », a-t-il dit. De toute façon, ce n’était clairement pas l’été pour tenter de recruter le Parisien, qui n’est pas arrivé au bout de ce qu’il veut faire avec son club. A 21 ans, il a tout son temps. Tout le monde l’a bien compris.

Quant à Paul Pogba, que Manchester United a retenu avec peine l’été dernier, la situation semble avoir grandement évolué ces dernières semaines. Revenu de blessure, le milieu des Bleus s’entend à merveille avec la recrue hivernale Bruno Fernandes, qui a également réveillé Martial et Rashford. Et voilà MU qui enchaîne les victoires et se bat à nouveau pour la Ligue des champions.

Selon les médias anglais, le champion du monde réfléchit désormais à prolonger son contrat, qui expire en 2021. Pas pour ça qu’il ne bougera jamais plus, mais question tarif, ce n’est pas une bonne nouvelle pour les Madrilènes.