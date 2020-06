Kylian Mbappé et Neymar lors de PSG-Monaco, le 12 janvier 2020 au Parc des Princes. — J.E.E/SIPA

Le Barça et le Real sont prévenus : le PSG ne compte pas lâcher Neymar et Mbappé, paroles de Leonardo au JDD. « Rien ne nous indique [qu’ils ne seront plus Parisiens la saison prochaine]. Ils ont encore deux ans de contrat, et on pense plutôt à l’après avec eux. On veut avancer », a déclaré le Brésilien.

Evidemment, ne soyons pas naïfs. Une déclaration de la sorte n’a pas valeur de vérité sur un marché des transferts où tout est possible. Mais Leonardo prévient ainsi les prétendants de sa ferme intention de ne pas lâcher le morceau sans résistance. Principalement sur le cas Mbappé.

« Il est le futur du PSG. C’est ce que tout le monde veut. L’idéal serait de prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans. Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n’y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l’avoir, parce que c’est quelque chose d’énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l’aventure ensemble », a conclu Leonardo.