FOOTBALL L'attaquant assure qu'il fera toujours de sa priorité les trophées avec le PSG et l'équipe de France

Kylian Mbappé lors de PSG-Bordeaux, le 23 février 2020. — SPENCER/SIPA

On l’a vu tweeter sur son titre de meilleur buteur de Ligue 1 – qu’il aurait voulu partager avec Wissam Ben Yedder –, sur la reprise de la Bundesliga… et puis c’est à peu près tout. Kylian Mbappé s’est fait plutôt rare depuis l’annonce de l’arrêt de la saison de Ligue 1. On le retrouve toutefois ce mercredi dans le Mirror, à qui il a parlé de ses ambitions futures.

Après avoir dit qu’il irait à l’Euro « pour gagner » avec l’équipe de France et que ce serait « très spécial d’aider le PSG à remporter sa première Ligue des champions », le Parisien a évoqué le Ballon d'Or. Un objectif qu’il a très certainement en tête mais qui ne l’obsède pas, d’après ses dires.

PSG star Kylian Mbappe details his Ballon d'Or and Champions League ambitions https://t.co/7ZCb4Biuqs pic.twitter.com/q5QmL5bOJM — Mirror Football (@MirrorFootball) May 26, 2020

« Ce serait bien de le gagner, mais ce n’est pas quelque chose qui m’empêche de dormir, a assuré Mbappé, 4e du classement en 2018 et 6e en 2019. Je ne pense pas devoir le gagner dès la saison prochaine ou la suivante. Je ne me suis pas fixé de limite de temps. Ma priorité sera toujours au PSG et à l'équipe nationale​. Après, si des honneurs personnels viennent de mes performances, alors ce sera du bonus. »