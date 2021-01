Angel Correa, Kieran et Marcos Llorente le 12 janvier 2021 à Madrid. — JuanJo Mart�n/EFE/SIPA

Le leader ne faiblit pas : grâce à Angel Correa et Saul Niguez, l'Atlético Madrid a dominé le Séville FC 2-0 ce mardi en match en retard de la 1re journée de Liga, et a augmenté son avance en tête du classement (41 points), quatre points devant le Real Madrid, avec deux matchs en plus à jouer. Partis sur une base arithmétique de 100 points à l’issue du championnat, les Colchoneros, qui n’ont été champions qu’une fois au cours de la dernière décennie, sont pour l’instant intouchables pour les deux mastodontes en perte de vitesse.

Quatre points d’avance sur le Real et deux matchs en moins

Le prodige Joao Felix préservé sur le banc, Diego Simeone a toujours une carte offensive à abattre pour faire avancer les siens : ce mardi soir, c’est l’attaquant argentin Angel Correa (25 ans) qui a trompé Bono d’un tir en pivot bien ajusté (17e) avant le deuxième but de Saul Niguez (76e), pour permettre aux Madrilènes de prolonger leur série à cinq succès de rang en Liga.

Dans la nuit glaciale madrilène, avec des monticules de neige bordant la pelouse, des vélos d’appartement pour que les joueurs restent chauds et des lampes chauffantes installées près des remplaçants, l’Atlético ne s’est pas engourdi.

[🎞️RESUME] 🇪🇸 #LaLiga

✨ L'Atletico Madrid remporte le choc face à Séville : 2-0

📈 Toujours en tête malgré deux matchs de retard, les Colchoneros prennent 4 points d'avance sur le Real Madrid

💥 Ángel Correa et Saúl Ñíguez buteurshttps://t.co/nOGFpgfGxe — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 12, 2021

« Tout cela fait que l’équipe est très bien en interne en ce moment. On aura d’autres moments difficiles, mais là on arrive à ne pas sortir des matches​, et on voit ce que l’on voit sur le terrain », a savouré le technicien argentin en conférence de presse d’après-match, ce mardi soir. Ce qui me rend le plus enthousiaste, c’est que le club et les joueurs grandissent, que l’on joue toujours avec passion ». Et efficacité. l’Atlético n’a encaissé que six buts depuis le début de la saison, dont deux lors de sa seule défaite face au Real (2-0).