FOOTBALL Toutes les infos les plus sûres et les rumeurs les plus folles sont sur « 20 Minutes »

Diego Costa n'est plus un joueur de l'Atlético — Bernat Armangue/AP/SIPA

Mercredi 13 janvier

L’OM n’a pas voulu de Diego Costa

C’est une interview de Jacques-Henri Eyraud qui a mal vieilli, même si elle avait pas mal agité le microcosme marseillais à l’époque. Le tout nouveau président de l’OM (à l’époque) y évoquait le portrait-robot du Grantatakant de l’OM, sous-entendant que Diego Costa correspondait au profil. Quatre après, le dirigeant phocéen a enfin eu l'occasion de faire signer l’attaquant espagnol, mais selon La Provence, l’OM n’a pas donné suite. En cause, le très gros salaire de Costa, libéré par l’Atlético Madrid en décembre, et ses blessures récurrentes, qui ont peu à peu miné son retour en Espagne. Le chantier reste ouvert, tandis que Pablo Longoria a réussi à refourguer Strootman en prêt au Genoa. C’est déjà ça.

#Strootman "Je suis très content de revenir en Italie. J'étais très bien ici. Je n'étais pas dans une bonne situation, je ne jouais pas beaucoup donc j'ai discuté avec ma famille & mon agent : nous voulions retourner dans la Botte. Le Genoa a tout fait pour me récupérer" pic.twitter.com/xFI4nbUxNI — FrSerieA (@FrSerieA) January 13, 2021

Le Real Madrid renvoie Jovic en Allemagne

Recruté il y a deux ans pour concurrencer Karim Benzema et faire gagner les matchs contre les équipes de secondes zones, Luka Jovic ne s’est jamais imposé au Real Madrid, passant même derrière Mariano dans l’esprit de Zidane. Sauf qu’il est impossible de renvoyer le colis à la poste aussi facilement qu’un article défectueux, et que le combo salaire/prix du transfert (65 millions à l’époque) dissuade tous les acheteurs. Le Real est donc arrivé à un accord​ pour prêter le Serbe à Francfort, où il s’était révélé, pour le retaper avant de le vendre cet été.

Rutter va planter le Stade Rennais

Un grand espoir qui va se faire la malle gratos. D'après les informations de Goal France, Georginio Rutter a annoncé aux dirigeants rennais qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat qui arrive à échéance au mois de juin. Le jeune avant-centre breton, recruté à Vannes en 2017, fait partie de la même génération que Camavinga et a déjà démontré son efficacité en sélections de jeunes. Il a même marqué son premier but en C1 à l’automne, signe de la confiance qu’était prêt à lui accorder Julien Stéphan. En vain.

Dembélé en Espagne, c’est bouillant

Son arrivée n’est toujours pas officiellement conclue mais ça chauffe. Moussa Dembélé, qui a dû rallier Madrid par des chemins de traverse en raison de la tempête de neige ayant paralysé l’Espagne ces derniers jours, va signer « dans les prochains jours » à l’Atlético Madrid, selon Diego Simeone. L’attaquant français de 24 ans, en disgrâce à Lyon où il avait pourtant réussi deux belles saisons, va débarquer en prêt de six mois avec une option d'achat non obligatoire à la clé. Une volonté impérieuse du club espagnol selon le quotidien As, alors que Dembélé est blessé pour encore un mois et qu’il n’est pas dit qu’il puisse s’imposer facilement derrière Luis Suarez.