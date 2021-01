De gauche à droite: Batista Mendy, Kolo Muani et Thomas Basila. — SIPA/AFP

Place à l’épisode numéro 19 de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Nos quatre spécialistes du FCN évoquent tout d’abord ces joueurs, censés être des cadres, qui sont en grosses difficultés cette saison. Pallois, Fabio, Coulibaly, Coco, etc. Qui est celui déçoit le plus ? Est-ce la raison principale de la saison très compliquée des Canaris, actuellement 17es de Ligue 1 ?

De plus, les journalistes se penchent sur la politique du FCN en matière de jeunes espoirs. Mendy et Basila sont en fin de contrat. Kolo Muani n’a toujours pas prolongé. Dabo vient d’être prêté à la Juventus Turin. Une question Twitter a d’ailleurs été posée :

Nouveau #PODCAST Sans contrôle mardi à partir de 17 h. Le sondage de la semaine est sur la difficulté du #FCNantes à garder ses jeunes pros. Lequel représente le plus gros camouflet (en cas de départ prématuré) pour le FCN? @dphelippeau @pabard @SimonReungoat @PhOuggourni — Podcast FC Nantes (@PodcastNantes) January 18, 2021

Enfin, des supporteurs nantais se sont encore rassemblés dimanche midi, avant Nantes-Lens (1-1). Ils réclament toujours le départ de Waldemar Kita. Des anciens joueurs (Gillet et Piocelle) sont venus les soutenir. Des fans qui ont choisi l’humour pour fédérer et se moquer du président nantais. Est-ce une bonne stratégie ?

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio innovante proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).