VOILE Le leader de la course pourrait profiter d’un anticyclone pour s’envoler encore un peu plus ce mardi

Charlie Dalin est à moins de 100 milles nautiques du leader. — APIVIA

Depuis maintenant 44 jours de course, le Vendée Globe nous a offert quotidiennement des rebondissements de folie, mais il semblerait que ces dernières heures les choses se tassent. Le trio de tête reste inchangé, avec Yannick Bestaven en maître de cérémonie, mais son avance sur son poursuivant Charles Dalin s’est encore réduite alors qu’ils naviguent dans le Pacifique sud. On fait le point avec vous.

Le classement à 9 heures

1. Yannick Bestaven (Maître Coq IV) à 10.377 milles nautiques de l’arrivée

2. Charlie Dalin (Apivia), à 91,3 milles nautiques du leader

3. Thomas Ruyant (LinkedOut), à 165,7 milles nautiques du leader

4. Boris Herrmann (Seaexplorer – Yacht club de Monaco), à 308 milles nautiques du leader

5. Jean Le Cam (Yes We Cam !), à 361 milles nautiques du leader

Bestaven peut encore creuser l’écart

Yannick Bestaven qui, en plus de faire la course en tête sur les compteurs officiels, n’oubliera pas de se rajouter un (gros) bonus de 10h15 après son déroutage pour porter secours à Kévin Escoffier en début de course, se dirige vers le point Nemo. Point qui désigne le pôle maritime d’inaccessibilité, qu’il pourrait atteindre vite s’il tente un coup stratégique en se plaçant devant un anticyclone. Si l’option se révèle bénéfique, il pourrait encore creuser l’écart sur ses deux poursuivants, Charlie Dalin et Thomas Ruyant, même si le Havrais refait peu à peu son retard.

Burton, cabossé mais heureux d’être encore là

A quoi reconnait-on un skippeur d’une personne lambda ? A sa capacité à énumérer une liste assez dingue de pépins physiques tout en gardant le smile, tout ça perdu tout seul au beau milieu de l’océan. En effet, après avoir réussi à réparer son mât du côté des Macquaries, le Malouin a pu reprendre sa route et donner de ses nouvelles à la captation mardi matin. « Ça va mieux, c’est pas mal ! J’ai des bleus, des blessures un peu partout, sur les cuisses, sur les mollets, les bras, les mains… C’est comme si j’avais pris une grosse tôle en bécane, avec des courbatures partout et des douleurs aux articulations, mais il n’y a rien de grave, a-t-il expliqué le plus sérieusement du monde. Je suis juste physiquement un peu atteint, mais j’ai beaucoup dormi, et ça va aller mieux.

Je suis super content d’y être retourné à chaque fois [dans son mât] et de ne pas avoir abandonné. J’étais à deux doigts de le faire, et j’aurais regretté. »

Face à @JeanLecam, Christophe Gaumont et Jacques Caraës, que je nomme à l’ordre du mérite maritime. Leur bravoure a permis le sauvetage de Kevin Escoffier. Comme le dit Jean : « la solidarité fait partie des vraies valeurs de l’être humain ». Sachons la récompenser. #VG2020 pic.twitter.com/CHqryJKkwz — Annick Girardin (@AnnickGirardin) December 21, 2020

Jean Le Cam honoré pour le sauvetage d’Escoffier

Alors qu’il se bat toujours pour une place sur le podium, Jean Le Cam​ a pris quelques minutes pour se connecter avec Paris et la ministre de la Mer Annick Girardin afin de recevoir le titre d’officier de l’ordre du mérite maritime, après son sauvetage de Kévin Escoffier en début de course.

Beyou philosophe

Programmé pour jouer les premiers rôles sur ce Vendée Globe 2020, Jérémie Beyou a dû accepter de totalement revoir ses plans après des réparations sur son bateau qui l’ont contraint à revenir aux Sables d’Olonne en urgence dès les premières heures de course. Depuis, il a croqué les concurrents en queue de flotte et ce mardi, le Finistérien se classait 21e sur 27 skippers encore en lice.

« Ca va mieux, j’ai avancé au jour le jour tout le long de la descente de l’Atlantique et ce n’était vraiment pas facile. Quand tu as l’habitude de te projeter assez loin avec de gros objectifs et qu’il faut juste avancer heure par heure et derrière tout le monde, ce n’est pas évident et je ne suis vraiment pas "câblé" pour ça, a-t-il expliqué. D’avoir réussi à franchir toute cette période-là, ça m’a fait du bien, ça m’a fait grandir mentalement. »