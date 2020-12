Bien lancée dans les mers du sud, la flotte du Vendée Globe flirte de plus en plus avec la zone d’exclusion antarctique (ZEA), cette ligne imaginaire reliant pas moins de 72 points pour former un bouclier anti-glaces autour de l’Antarctique. Quiconque a le malheur d’y entrer se voit pénalisé, comme ce fut le cas pour Jean-Pierre Dick lors de l’édition 2016-17. Mais comment fonctionne-t-elle et qui la conçoit ? C’est l’objet de notre question hebdomadaire sur l'Everest des mers. Où il est sujet de satellites, de radars et d’altimétrie. Asseyez-vous, et ouvrez vos cahiers.

William Pereira