Le Vendée Globe 2020 se joue dans un mouchoir de poche (Illustration). — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Vous la connaissez l’histoire du mec qui se barre en vacances au fin fond de la forêt équatoriale pour être peinard, et qui se retrouve finalement nez-à-nez avec un groupe de touristes français en excursion ? Hé bien c’est à peu près ce qui est en train de se passer sur le Vendée Globe, quelque part à des milliers de kilomètres d’ici, à cheval entre l’océan Indien et l’océan Pacifique.

Mardi, le skippeur Damien Seguin a partagé une vidéo hallucinante sur laquelle on peut voir pas moins de cinq bateaux engagés dans la course, presque côte à côte (bord à bord, comme on dit visiblement dans le jargon). Autour de lui et de sa caméra, on retrouve Boris Hermann, Louis Burton, Jean Le Cam et Benjamin Dutreux.

Une image rare dans une course où les skippeurs ont plutôt l’habitude de se repérer les uns, les autres au radar, immensité de l’océan oblige. Avec tout ça, on aurait presque envie de les voir former un groupe compact pour lancer le plus bel apéro de cette (sale) année 2020. Mais il y a une course à terminer, paraît-il…