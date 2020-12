Samantha Davies à bord de son bateau Initiatives-Coeur, au départ du Vendée Globe 2020-2021. — Loic VENANCE / AFP

La navigatrice anglaise Samantha Davies (Initiatives-Coeur), victime d'une « violente collision » mercredi, a été contrainte à l'abandon dans le Vendée Globe, a annoncé samedi son équipe.

« Suite à la violente collision survenue mercredi soir au niveau de la quille d'Initiatives-Coeur, Sam Davies ne peut assurer seule en mer les réparations et les vérifications pour poursuivre sa course en sécurité », précise son équipe dans un communiqué. La navigatrice va faire escale au Cap (Afrique du Sud), pour réparer son bateau.

Après cet abandon, les skippers ne sont plus que 28 en course. Samantha Davies compte malgré tout repartir en mer et terminer la course pour « terminer l'aventure ».