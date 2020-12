Jean Le Cam attaqué par un poisson volant — Capture d'écran

« On ne se rend pas bien compte des dangers du Vendée Globe ». Toujours à bord du bateau de Jean Le Cam, même Kevin Escoffier hallucine. En raison d'un problème de pilote, le Roi Jean a du passer une dizaine d'heures à la barre la nuit dernière, ce qui lui a causé de se faire attaquer par un poisson volant. Ce dernier l'a mordu au visage, laissant une vilaine plaie. ! Il détaille :

« Ya un poisson volant qui est arrivé et qui m'a percuté la joue. J'ai encore une petite cicatrice, boh ça va passer je pense. Ils sont très agressifs, ils ont un petit bec et quand ils arrivent sur toi crac, ils essaient de te mordre. Les poissons volants on en parle pas assez, qu'ils percutent la coque on les entend ok, mais quand ils nous percutent nous ça fait un choc. Sur le moment j'étais sonné. »

Rassurez-vous, tout va bien pour le Roi Jean, héros de ce Vendée Globe. Il en a vu d'autres.