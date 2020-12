Vendée Globe: Combien de temps Le Cam et Escoffier vont rester ensemble? — 20 Minutes

Après le magnifique sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam dans des conditions hautement délicates, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, beaucoup de questions se posent. Comment le bateau d’Escoffier a-t-il pu se plier en deux, déjà ? On vous a expliqué ça par ici. Que va-t-il advenir de la course du Roi Jean, aussi, alors qu’il faisait jusque-là un fier troisième avec son bateau d’un autre temps. C’est à (re)lire ici.

Et d’ailleurs, combien de temps Escoffier va rester à bord du Yes We Cam !, alors que le Vendée Globe est bien sûr une aventure en solitaire ? Cette fois, c’est notre question de la semaine, et c’est à découvrir en vidéo.