Sébastien Simon et Arkea en difficulté après la rencontre avec un Ofni. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Petite respiration après la folle journée d’hier et le sauvetage héroïque de Kevin Escoffier ? Pensez-donc, c’est au tour de Sébastien Simon de se retrouver en difficulté, après un choc du foil tribord avec un OFNI. Le skipper d’Arkea doit réparer avant une tempête qui va toucher la tête de course la nuit prochaine

Le classement à 8h

Ça roule pour Charlie Dalin (Apivia), qui maintient sa confortable avance sur Thomas Ruyant (Linked Out), lequel sera limité jusqu’au bout après la perte d’un foil. Louis Burton (Bureau Vallée 2) complète le podium, en attendant que les jurys de la course ne replacent Jean Le Cam à une position plus conforme à ce qu’elle était avant son déroutage pour venir au secours d’Escoffier. On vous explique comment ça va se passer par ici.

1. Charlie Dalin, Apivia

2. Thomas Ruyant, LinkedOut, à 223 mn du leader

3. Louis Burton, Bureau Vallée 2, à 259 mn du leader

Des nouvelles du leader

Charlie Dalin a eu le temps de récupérer la nuit derrière, mais ce matin il a l’impression de naviguer « sur un champ de bosse ». Voyez comme ça secoue.

Baptême du feu dans l'océan Indien ! 🔥



Ambiance "champ de bosses" pour Charlie qui profite d'une petite accalmie avant d'affronter une nouvelle tempête. 💨@ApiviaMutuelle | @Apivia_courtage | @GroupeMacif | @CharlieDalin pic.twitter.com/P64GGN55o0 — Apivia Voile - Charlie Dalin (@ApiviaVoile) December 2, 2020

L’avarie qui tombe mal : Le foil en danger de Sébastien Simon

Alors qu’il naviguait en 4e position du Vendée Globe à 436 milles du leader, Sébastien Simon (Arkea Paprec) est entré involontairement collision avec un OFNI. C’est le foil tribord qui a trinqué, et après un rapide état des lieux avec son équipe, il a décidé de coucher le bateau pour tenter de juguler l’entrée d’eau encore difficile à évaluer. La cale basse (point d’appui bas du foil, jonction entre le foil et le bateau) n’est notamment plus solidaire du bateau. Simon fait partie des skippeurs qui s’étaient déroutés pour retrouver le radeau de Kevin Escoffier.

Le coup de fil de Macron aux héros Le Cam et Escoffier

« Chapeau ! », « on est hyper fiers ! », « et merde pour la suite ! » : un Emmanuel Macron admiratif a félicité mardi Jean Le Cam (Yes We Cam !) et Kevin Escoffier (PRB) pour le sauvetage en mer de la nuit​, durant un long appel en vidéo entre le président et les skippers en mer. Depuis son bureau, le chef de l’Etat, filmé par la présidence qui a posté la vidéo sur Twitter, a écouté Kevin Escoffier raconter comment il a attendu, des heures sur son radeau, d’être repêché par Jean Le Cam, un autre concurrent du Vendée Globe.

« Tu passes du doute complet et de la crainte (…) au grand bonheur quand Kevin monte à bord. Du doute au résultat. (…) J’imagine que pour vous ça doit faire un peu comme ça aussi », a témoigné Jean Le Cam. « Je reste humble, on n’a pas ces moments où on risque sa vie et où on sauve directement la vie d’un autre », a commenté le président, se disant un grand admirateur de Le Cam. « Ça a rendu fiers tous les gens de mer, tout le monde a été très ému de ce qui s’est passé cette nuit. Vous avez montré que ce n’est pas qu’une compétition. C’est aussi des valeurs et de la camaraderie », a-t-il applaudi.

Le petit conseil du jour : un peu de chauffage pour passer le cap de Bonne-Espérance

Que dit la météo pour ceux qui s’apprêtent à franchir le cap de Bonne-Espérance la nuit prochaine ? On se gèle, explique Maxime Sorel (V and B-Mayenne), qui nous livre sa petite recette maison pour ne pas mourir de froid. « Mon alimentation a un peu changé : c’est plus gras, plus riche et plus copieux. Même à la table à cartes, on crame des calories ! Il fait tout de même plutôt froid… J’ai l’avantage d’avoir un petit chauffage que je fais tourner une demi-heure avant la nuit et une demi-heure en journée : ça réchauffe l’ambiance dans le bateau ! Et ça fait franchement du bien. Et désormais, je navigue avec les portes fermées, avec même une porte condamnée pour éviter les bouffées d’air froid… Je veux garder un espace à peu près sec quand je rentre trempé du dehors ! »