Kevin Escoffier à bord de PRB sur le Vendée Globe. — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Kevin Escoffier (PRB) va bientôt retrouver la terre ferme. Le skippeur français, qui avait dû abandonner le Vendée Globe en raison d’une importante voie d’eau dans son bateau et qui avait été secouru par Jean Le Cam (Yes We Cam !), a été récupéré par la Marine nationale, a annoncé dimanche matin son équipe.

👋 « Bisous ma caille, merci ! »



Beaucoup d'émotion pour Kevin au moment de quitter @JeanLecam pour se jeter à l'eau et rejoindre le semi-rigide de la @MarineNationale.



Merci pour tout Jean et bon vent 🧡#VG2020 #YesWeCAM @VendeeGlobe @ImocaGS pic.twitter.com/rqCA0ZTK50 — Kevin Escoffier - Skipper PRB (@KevinEscoffier) December 6, 2020

« Kevin fait route vers la terre tandis que Jean Le Cam peut reprendre sa route en solitaire pour ce Vendée Globe », précise PRB dans un communiqué.