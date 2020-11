Les Nantais Augustinussen et Lazarov. — Global Media Group/Sipa USA/SIPA

C’est le cinquième match, toutes compétitions confondues, reporté pour le HBC Nantes. La rencontre entre Nantes et Celje, comptant pour la phase de poules de la Ligue des champions de hand, qui devait se tenir mercredi soir (20h45) à la H Arena, est remise, a annoncé l’ EHF (instance européenne).

« Les derniers tests PCR réalisés lundi ont révélé deux nouveaux cas positifs au Covid-19 dans les rangs nantais », a expliqué ce mardi matin dans un communiqué le HBCN. Il s’agit de Kiril Lazarov et Adria Figueras, soit respectivement le septième et le huitième cas de joueurs touchés par le virus au sein de l’effectif du « H ». C’est déjà le troisième match reporté pour les joueurs d’Alberto Entrerrios en Ligue des Champions après le déplacement à Zaporozhye et la réception de Zagreb.

La tenue de la rencontre des Nantais en championnat à Saint-Raphaël est fortement compromise.