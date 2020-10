Antoine Dupont et le Stade Toulousain sont prêts à refaire le coup du quart de finale de Champions Cup 2019, lorsqu'ils avaient gagné chez le Racing 92 d'Henry Chavancy. — Martin Bureau / AFP

Sur le papier, le match entre le Racing 92 et le Stade Toulousain programmé ce samedi soir se présente comme l’affiche de cette quatrième journée du Top 14.

Mais les Racingmen, longtemps tourmentés par le Covid-19, présenteront une équipe bien différente de celle qu’ils aligneront lors de la finale de Coupe d’Europe, samedi prochain à Bristol contre les Anglais d’Exeter.

Le Stade Toulousain, qui se déplacera avec une équipe compétitive, pourrait bien profiter de la situation.

Le week-end dernier, pendant que le Stade Toulousain surclassait Toulon (39-19), le Racing 92 était au repos forcé. Son match de Top 14 à La Rochelle avait été reporté à cause de neuf cas de Covid-19 dans les rangs franciliens. Dans une semaine à Bristol, outre-Manche, le club présidé par Jacky Lorenzetti disputera la rencontre la plus importante de ces quatre dernières années, après un séjour à Porto-Vecchio en Corse, à partir de dimanche : une finale de Champions Cup contre Exeter, pour conjurer l’échec de 2016 face aux Saracens, autre cador anglais (21-9).

Autant dire que la réception de Toulouse, samedi en championnat, n’est pas la priorité du moment. Les Rouge et Noir pourraient donc en profiter, sur le rapide synthétique d’une Arena de Nanterre où ils sont aussi à l’aise que les locaux, comme l’avait prouvé le quart de finale de Champions Cup remporté en 2019 (21-22). « Je ne pense pas qu’il y ait un week-end ou où ils sont meilleurs à prendre, balaie sans surprise Laurent Thuéry, l’entraîneur de la défense stadiste. Des joueurs vont vouloir se montrer pour pouvoir être alignés le week-end d’après. Ce sera un sacré challenge. »

𝑳𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒆 💥



Découvrez le XV de départ 🔴⚫️ pour affronter le @racing92, samedi à 21h, à @ParisLaDefArena ! #R92ST



Allez le Stade ! 🔥 #GoST pic.twitter.com/Qg4ftYbI5k — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 9, 2020

Mercredi, lors des derniers tests en date, le Racing 92 ne comptait plus du tout de cas positif dans ses rangs. Au prix de décisions drastiques : isolement pour les joueurs « sains » et fermeture du centre d’entraînement pendant plusieurs jours. L’équipe dirigée par Laurent Travers n’a repris l’entraînement collectif que ce jeudi. Sa semaine a donc été tronquée par l’épidémie, et rappelle celle vécue par le Stade Toulousain avant sa demi-finale européenne perdue à Exeter (28-18), le 26 septembre.

Seulement trois titulaires déjà alignés face aux Saracens

« Ils peuvent aussi se servir de nous comme test, tempère le jeune centre toulousain Lucas Tauzin. Ils ne voudront pas faire une mauvaise préparation avant une finale de Coupe d’Europe. » Pas sûr pourtant que beaucoup d’éléments alignés samedi le soient de nouveau une semaine plus tard à Bristol. Par rapport aux vainqueurs des Saracens en Champions Cup, seuls trois titulaires démarreront contre Toulouse au sein d’une formation très rajeunie : l’ailier Teddy Thomas, le centre Olivier Klemenczak et le deuxième ligne Donnacha Ryan.

1⃣9⃣ 𝙹𝙸𝙸𝙵𝚂



1⃣0⃣ joueurs 𝚏𝚘𝚛𝚖é𝚜 𝚊𝚞 𝚌𝚕𝚞𝚋



4⃣ jeunes du 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎 𝚍𝚎 𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗



🪄 la compo des Ciel et Blanc face au @StadeToulousain à @ParisLaDefArena ! #R92ST #RacingFamily pic.twitter.com/vfAx62vMbw — Racing 92 (@racing92) October 9, 2020

Convalescents ou ménagés, des cadres tels que Russell, Iribaren, Imhoff, Vakatawa, Zebo, Lauret ou Ben Arous ne figurent même pas parmi les remplaçants.

Jacky Lorenzetti peut bien confier à l’AFP que son club « envisage sereinement le match contre Toulouse samedi et plus loin la finale de Coupe d’Europe ». De son côté, le Stade Toulousain peut « sereinement » envisager la perspective d’un exploit, même chez une équipe encore invaincue depuis la reprise des compétitions cet été.