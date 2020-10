RUGBY Après le forfait forcé en Coupe d’Europe et le report du match de Top 14 à Montpellier, la rencontre de Castres contre Brive est à son tour reportée. Le CO enregistre 11 nouveaux cas de Covid-19

L'équipe de Castres lors du match de Top 14 contre le Stade Français, le 13 septembre 2020. — Frédéric Scheiber / AFP

La nouvelle est tombée ce mercredi, via un communiqué du Castres Olympique. A l’issue de tests effectués lundi, 11 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés dans l’effectif tarnais. Les entraînements sont suspendus jusqu'à vendredi. Le CO avait déjà vu son match de Top 14 à Montpellier, initialement programmé dimanche dernier, remis à une date ultérieure après la révélation de trois cas positifs trois jours plus tôt.

Pour des raisons similaires, il avait été éliminé sans jouer de la Challenge Cup, avant un quart de finale prévu le 20 septembre chez les Anglais de Leicester.

De nouveaux cas positifs au sein du Castres Olympique.



Notre communiqué ⬇️https://t.co/Rgz0ebzril — Castres Olympique (@CastresRugby) October 7, 2020

La Ligue nationale de rugby (LNR) a annoncé que la rencontre contre Brive n'aurait pas lieu comme prévu samedi. Une décision sera prise jeudi, quant au report du match de quelques jours ou à une date ultérieure.

Un constat d’impuissance

« Certains paramètres ne sont malheureusement pas maîtrisables, a réagi Cédric Chadourne, le médecin référent du Castres Olympique en charge du suivi des tests. Il nous a été par exemple impossible d’isoler jeudi dernier dans la journée des joueurs asymptomatiques mais potentiellement contagieux avant de les savoir positifs aux tests jeudi soir. »

« Le seul côté rassurant, c’est que désormais plus de la moitié de l’effectif a contracté le virus et que potentiellement, sa circulation sera amoindrie à l’avenir au sein du club, a poursuivi le spécialiste . Même si à court terme nous ne sommes à l’abri de rien. » Comme à peu près tout le monde.