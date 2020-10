Le demi de mêlée du Stade Toulousain Antoine Dupont contre Toulon, le 4 octobre 2020 en Top 14 au stade Ernest-Wallon. — AFP

Après une première mi-temps en apesanteur, le Stade Toulousain a davantage souffert mais a tout de même dominé Toulon (39-19), ce dimanche en Top 14.

Le RCT a mis 40 minutes avant de sortir de sa léthargie.

Si Lebel a flambé sur l’aile gauche du Stade Toulousain, le pilier Rodrigue Neti aurait pu plomber les siens avec un carton rouge.

Au stade Ernest-Wallon,

Huit jours après la sortie de route européenne en demi-finale, chez les Anglais d’Exeter (28-18), le Stade Toulousain a dominé Toulon ce dimanche soir (39-19, cinq essais à trois), en Top 14. Pendant quarante minutes, le RCT a semblé avoir déjà la tête à Aix-en-Provence, où il disputera la finale de la Challenge Cup contre Bristol le 16 octobre.

Toulouse, une mi-temps de gala

Jauge sanitaire oblige, il n’y avait que 1.000 spectateurs à Ernest-Wallon dimanche. Au son d’une banda en grande forme, les hommes d’Ugo Mola ont régalé la maigre assistance pendant la première période avec 25 points à zéro et trois essais (Lebel, Kolbe et Tauzin). Un tarif minimum tant les coéquipiers de Lucas Tauzin et Maxime Médard, sortis du « frigo » où ils avaient passé les dernières semaines, ont dominé jusqu’à la pause.

La suite a été nettement plus pénible, et marquée par le carton rouge du pilier Rodrigue Neti, pour une charge sur son homologue Gigashvili, alors que l’action était terminée (62e). Mais l’essentiel était acquis : invincibles depuis le 29 septembre 2018 à domicile, les Stadistes le resteront au moins jusqu’à la venue de Lyon le week-end du 24 octobre, après deux déplacements au Racing 92 puis à Brive.

Des Toulonnais lents à la détente

Ecrasés, même concassés. Les rudes et fiers Toulonnais ont ressemblé une mi-temps durant aux gentils chatons des calendriers de La Poste. Les nombreuses absences, même de poids (Gros, Etrillard, Etzebeth, Parisse, Serin, Belleau, Hériteau…), ne peuvent pas tout expliquer. Après avoir changé quatre joueurs à la pause, les Varois se sont réveillés.

Et ce sont les remplaçants qui ont concrétisé ce regain (essais des minots Moretti et Egiziano et de l’ancien Toulousain Méric). Encourageant, mais trop tardif, d’autant plus que les Rouge et Noir haut-garonnais ont malgré tout réussi à planter deux essais pendant ce deuxième acte, par Lebel puis Cros.

Matthis Lebel, plus qu’un remplaçant

Fidèle des feuilles de match depuis le début de saison, le jeune ailier de 21 ans fêtait sa deuxième titularisation ce dimanche, en l’absence de Yoann Huget blessé. Le double champion du monde des moins de 20 ans a rappelé si besoin était que Toulouse pouvait d’ores et déjà compter sur lui.

54' : 30 - 12 | LE DOUBLÉ POUR @lebel_matthis ! 😍 Sur une longue phase de possession dans les 22m Toulonnais, Kolbe revient intérieur et passe à Tauzin qui sert son ailier Champion du Monde des -20 ans, Matthis Lebel ! #STRCT pic.twitter.com/KMGiIcFv96 — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 4, 2020

Après son essai à Exeter, le Gersois a signé un doublé (19e, 55e) de pur finisseur face au RCT. Il a aussi prouvé qu’il savait allier vitesse et création, comme sur la deuxième réalisation (28e), où il a « nettoyé » une vilaine passe de Tauzin pour servir 20 mètres plus loin Dupont, qui a envoyé Kolbe derrière la ligne toulonnaise.