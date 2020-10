Bernard Laporte, le 8 septembre 2020. — EMMA PROSDOCIMI/SIPA

C'était l'une des élections les plus attendues de cette fin d'année 2020, loin devant l'histoire de Biden et Trump aux Etats-Unis. Bernard Laporte a été réélu président de la Fédération française de rugby samedi, après un vote de plus de 24h pour l'intégralité des 1900 clubs de l'hexagone. Il l'a emporté face à Florian Grill, son adversaire, avec 51,47% des suffrages.

La liste menée par l'ancien sélectionneur (2004-2007) et ex-secrétaire d'Etat aux Sports (2007-2009) a raflé la majorité des 40 sièges du nouveau comité directeur. Et Laporte a été désigné président de la FFR.

C'est donc la fin d'une campagne délétère qui aura divisé le rugby français. A Bernard Laporte d'essayer désormais de recoller les morceaux. « Etre élu sur des promesses est une chose, être réélu sur un bilan en est une autre », a expliqué l'ex-coach de Toulon et du Stade français après sa victoire. « Les clubs n'ont pas été dupes. La démocratie a parlé. Je serai le président de tous les clubs », a-t-il ajouté.

Florian Grill n'a dans un premier temps pas commenté sa très courte défaite.