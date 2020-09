Coupe d'Europe de rugby EN DIRECT : Dix ans après, Toulouse veut revivre une finale européenne... Suivez Exeter - Stade Toulousain en live

En Europe, c'est l'équipe qui monte. Depuis quelques années déjà, Exeter progresse, progresse, et va finir un jour pour aller très loin. Si ça pouvait attendre une année de plus, on ne serait pas contre, car aujourd'hui c'est le Stade Toulousain qui est opposé à l'équipe anglaise. Les Rouge et Noir ne se disent pas favori mais produisent, depuis le début de la saison, un rugby de qualité. Et surtout, ça va désormais faire 10 ans que le plus grand club français n'a pas atteint une finale de Coupe d'Europe. C'est beaucoup, beaucoup trop long pour le quadruple vainqueur de la compétition.

>> On se retrouve juste après Racing-Saracens pour suivre ce match